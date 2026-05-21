En un comunicado, Podemos Perú anunció el inicio de un “proceso disciplinario a los militantes sobre quienes pesan denuncias por presuntos actos de corrupción, el cual determinará su expulsión definitiva del partido”.
Precisó que su Comité Ejecutivo Nacional, a pedido de sus bases, tomó como acuerdo el inicio de una “reestructuración total”, que implica la disolución inmediata de la bancada.
La bancada de Luna alberga a legisladores que ingresaron al Congreso por un distinto partido y arrastran cuestionamientos como Arriola y Espinoza (Acción Popular), Bellido, Tello y Paredes (Perú Libre), así como Picón (expulsado de APP).
Con la disolución de Podemos Perú y el surgimiento de Lealtad Nacional, el número de bancadas en el Congreso se mantiene en 12, además de los no agrupados.