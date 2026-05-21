Cinco exintegrantes de la bancada Podemos Perú, que anunció su disolución este jueves 21 de mayo, anunciaron la conformación de un grupo parlamentario denominado Lealtad Nacional.

Se trata de Ariana Orué, Guido Bellido, Francis Paredes, Judit Laura y Darwin Espinoza, cuya bancada, encabezada por José Luna Gálvez, entrará en un proceso de reestructuración.

La nueva bancada Lealtad Nacional.

Cabe indicar que Podemos Perú, partido político que preside Luna Gálvez, perderá su inscripción en enero del 2027, luego de no haber logrado pasar la valla electoral en los comicios del 12 de abril.

Además de los ya mencionados, completaban dicha bancada José Arriola, Juan Burgos, Digna Calle, Heidy Juárez, Luis Picón y Edgar Tello.

En un comunicado, Podemos Perú anunció el inicio de un “proceso disciplinario a los militantes sobre quienes pesan denuncias por presuntos actos de corrupción, el cual determinará su expulsión definitiva del partido”.

Precisó que su Comité Ejecutivo Nacional, a pedido de sus bases, tomó como acuerdo el inicio de una “reestructuración total”, que implica la disolución inmediata de la bancada.

La bancada de Luna alberga a legisladores que ingresaron al Congreso por un distinto partido y arrastran cuestionamientos como Arriola y Espinoza (Acción Popular), Bellido, Tello y Paredes (Perú Libre), así como Picón (expulsado de APP).

Con la disolución de Podemos Perú y el surgimiento de Lealtad Nacional, el número de bancadas en el Congreso se mantiene en 12, además de los no agrupados.