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En total 12 bancadas se mantienen en el Congreso. (Foto: César Bueno / GEC)
En total 12 bancadas se mantienen en el Congreso. (Foto: César Bueno / GEC)
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Por Redacción EC

Cinco exintegrantes de la bancada Podemos Perú, que anunció su disolución este jueves 21 de mayo, anunciaron la conformación de un grupo parlamentario denominado Lealtad Nacional.

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