Resumen

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ONPE recordó que a fines de marzo e inicios de abril organizó auditorías y ensayos del STAE que terminó fallando el 12 de abril. (Foto: ONPE)
ONPE recordó que a fines de marzo e inicios de abril organizó auditorías y ensayos del STAE que terminó fallando el 12 de abril. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se pronunció sobre el sistema tecnológico que presentó fallas y no pudo ser utilizado en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, para recordar que la mayoría de partidos políticos participaron en las auditorías que demostraron que estaba operativo y estable.

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