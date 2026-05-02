La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se pronunció sobre el sistema tecnológico que presentó fallas y no pudo ser utilizado en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, para recordar que la mayoría de partidos políticos participaron en las auditorías que demostraron que estaba operativo y estable.

Según su comunicado del 2 de mayo, estas revisiones determinaron que la herramienta denominada Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) operaba en condiciones adecuadas y confiables para el sufragio.

ONPE recordó que el pasado 25 de marzo, representantes de 22 agrupaciones políticas asistieron a una sesión informativa en la sede central de la ONPE, donde los especialistas explicaron el funcionamiento informático y entregaron el código fuente de los sistemas a los técnicos partidarios.

Los partidos políticos que participaron fueron Fuerza Popular; Juntos por el Perú; Partido SíCreo; Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso; Perú Moderno; Progresemos; Partido Político Nacional Perú Libre; Partido Político Perú Primero; Partido Demócrata Verde, Partido Político Integridad Democrática; Partido Democrático Federal; Partido Político Perú Acción; Partido Morado; Partido Político Cooperación Popular; Partido País para Todos; Avanza País – Partido de Integración Social; Ahora Nación – AN; Fe en el Perú; Partido del Buen Gobierno; Alianza para el Progreso; el Frente Popular Agrícola FÍA del Perú (FREPAP) y la alianza Unidad Nacional.

La empresa M&T International evaluó el software mediante una auditoría externa de 168 días y los resultados finales señalaron un desempeño estable de la herramienta y avalaron su uso para los comicios generales.

El organismo electoral ejecutó un simulacro oficial el 5 de abril para verificar la transmisión segura de datos. En esta actividad participaron delegados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Contraloría y misiones internacionales como el Centro Carter. Los técnicos de diversos partidos firmaron el acta que daba cuenta de la funcionalidad del software electoral tras las pruebas de ensayo.

“Los dictámenes de la auditoría evidenciaron que las tres soluciones tecnológicas presentaban un funcionamiento estable y concluyeron que se encontraban en condiciones adecuadas y confiables para su utilización en las Elecciones Generales 2026″, precisa la ONPE.

Pese a los controles previos, el sistema STAE registró múltiples fallas operativas el 12 de abril en Lima y Callao. Los miembros de mesa reportaron problemas de conexión a internet, falta de tintas en impresoras y errores en códigos de acceso. Estos incidentes causaron retrasos en la apertura de mesas y obligaron al uso de cuadernos manuales en varios locales de votación.

La ONPE canceló el empleo del sistema STAE para el balotaje del 7 de junio, y con una resolución oficial, ordena el regreso al conteo manual de votos en Lima y Callao.