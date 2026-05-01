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Resumen

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Al menos 10 gremios empresariales- entre ellos la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ADEX, Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Confiep- han demandado, en dos pronunciamientos, que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) someta a una auditoría los sistemas que utilizó en las elecciones generales de 2026.

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