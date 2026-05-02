Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La autoridad electoral aseguró que “continuará brindando acompañamiento técnico durante la segunda vuelta electoral y las Elecciones Regionales y Municipales 2026”. Foto: composición EC
La autoridad electoral aseguró que “continuará brindando acompañamiento técnico durante la segunda vuelta electoral y las Elecciones Regionales y Municipales 2026”. Foto: composición EC
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que ha dispuestp una “auditoría informática integral y exhaustiva” al proceso electoral realizado el último 12 de abril, con la finalidad de reforzar la transparencia y la confiabilidad de los resultados. “Se ampliará el Comité Académico con especialistas independientes en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas”, indicó el organismo, mediante un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: