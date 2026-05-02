El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que ha dispuestp una “auditoría informática integral y exhaustiva” al proceso electoral realizado el último 12 de abril, con la finalidad de reforzar la transparencia y la confiabilidad de los resultados. “Se ampliará el Comité Académico con especialistas independientes en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas”, indicó el organismo, mediante un comunicado.

El JNE precisó que esta medida tiene como objetivo “elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos, asegurando que cada etapa del procesamiento electoral sea técnicamente validada bajo criterios independientes, rigurosos y verificables”.

La auditoría contará con el acompañamiento de un comité conformado por profesionales externos, que emitirá “opiniones técnicas especializadas y recomendaciones objetivas” para robustecer las elecciones 2026.

La ONPE informó que los sistemas electorales ya fueron auditados previamente y cumplen estándares internacionales de seguridad. (Foto: ONPE)

Desde el JNE explicaron que el comité “no mantiene vínculo institucional con el JNE, asegurando así la emisión de criterios objetivos, autónomos y sustentados en evidencia técnica”.

Además, detallaron que promoverán la participación de expertos nacionales e internacionales a través de mecanismos de cooperación institucional, con el objetivo de garantizar una revisión técnica “imparcial, calificada y alineada a estándares internacionales”.

El comité fue creado mediante la Resolución N° 00206-2025-P/JNE y tiene como finalidad “aportar análisis técnico y jurídico en la formulación de acciones, estrategias y propuestas en materia electoral”.

A su vez, La autoridad electoral aseguró que “continuará brindando acompañamiento técnico durante la segunda vuelta electoral y las Elecciones Regionales y Municipales 2026”.

El JNE asegura que su decisión busca garantizar la legalidad del proceso y que sus resultados sean “plenamente verificables, auditables y confiables para la ciudadanía”.