El JNE declaró fundado el recurso de apelación presentado por la personera legal de APP, Yakelin Yaiayra Castillo. (Foto: El Peruano)
El JNE declaró fundado el recurso de apelación presentado por la personera legal de APP, Yakelin Yaiayra Castillo. (Foto: El Peruano)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones oficializó su decisión respecto al proceso de inscripción de la lista de Alianza para el Progreso a la Municipalidad de Lima.

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