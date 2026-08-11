El Jurado Nacional de Elecciones oficializó su decisión respecto al proceso de inscripción de la lista de Alianza para el Progreso a la Municipalidad de Lima.

Mediante la Resolución N.º 2232-2026-JNE, emitida el 31 de julio y publicada este 11 de agosto, el Pleno del JNE declaró fundado el recurso de apelación presentado por la personera legal de APP, Yakelin Yaiayra Castillo Jurado.

En consecuencia, declaró nula la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro que había decretado como improcedente la solicitud de inscripción de la lista.

La decisión inicial había determinado que la solicitud fue presentada fuera de plazo. Sin embargo, APP sostuvo ante el JNE que las intermitencias y dificultades registradas en el sistema informático Declara+ habían impedido culminar oportunamente el procedimiento de inscripción.

Resolución del JNE

Según el informe técnico de la Oficina General de Tecnologías incorporado al expediente, durante esos días se produjeron diversas incidencias, entre ellas, una degradación temporal del rendimiento del sistema debido a la alta concurrencia de usuarios, que afectó procesos como la generación de documentos, la firma digital, la carga documental y la confirmación de hojas de vida.

Además, el organismo electoral constató que el 18 de junio se produjo una interrupción del suministro eléctrico en el centro de datos donde estaba alojada la infraestructura tecnológica de Declara+, lo que ocasionó la indisponibilidad temporal de los servicios durante aproximadamente tres horas.

El organismo electoral hizo la precisión de que esta decisión no significa que la lista de APP haya quedado automáticamente inscrita. Una vez vencido el nuevo plazo, el Jurado Electoral Especial deberá continuar con la calificación de la solicitud y determinar si corresponde admitirla conforme a las reglas electorales.

De esta manera, la Resolución N.º 2232-2026-JNE deja sin efecto la exclusión inicial de la lista de Alianza para el Progreso y permite que la organización política complete el procedimiento de inscripción para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.