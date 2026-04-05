Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se llevará a cabo por primera vez en la historia en Estados Unidos, México y Canadá, está a la vuelta de la esquina, por lo que muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. En esta oportunidad, el torneo contará con 48 selecciones (antes eran 32), las cuales estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con un total de 104 partidos por disputarse. En cuanto a las sedes, el evento más importante del mundo se desarrollará en 16 ciudades anfitrionas. En México se jugará en Ciudad de México (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA). Por su parte, en Canadá se disputarán partidos en Vancouver y Toronto. Mientras que en Estados Unidos habrá 11 sedes, entre ellas Miami, Los Ángeles, Dallas, Atlanta, Houston y Filadelfia. Así, en medio de la fiesta deportiva, la empresa de juguetes LEGO lanzó una campaña publicitaria que reúne a cuatro de los futbolistas más importantes a nivel mundial y que ha logrado generar una conexión cultural con el fútbol entre los seguidores. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.