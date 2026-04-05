El Mundial 2026, que se llevará a cabo por primera vez en la historia en Estados Unidos, México y Canadá, está a la vuelta de la esquina, por lo que muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. En esta oportunidad, el torneo contará con 48 selecciones (antes eran 32), las cuales estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con un total de 104 partidos por disputarse. En cuanto a las sedes, el evento más importante del mundo se desarrollará en 16 ciudades anfitrionas. En México se jugará en Ciudad de México (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA). Por su parte, en Canadá se disputarán partidos en Vancouver y Toronto. Mientras que en Estados Unidos habrá 11 sedes, entre ellas Miami, Los Ángeles, Dallas, Atlanta, Houston y Filadelfia. Así, en medio de la fiesta deportiva, la empresa de juguetes LEGO lanzó una campaña publicitaria que reúne a cuatro de los futbolistas más importantes a nivel mundial y que ha logrado generar una conexión cultural con el fútbol entre los seguidores. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

LEGO LANZA CAMPAÑA PUBLICITARIA CON CRISTIANO RONALDO, MESSI, MBAPPÉ Y VINICIUS POR EL MUNDIAL 2026

En el marco de las celebraciones por uno de los torneos más importantes del mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2026, diversas empresas a nivel internacional han puesto en marcha su creatividad para conectar sus productos con la fanaticada. En esta oportunidad no es la excepción, pues la empresa danesa de juguetes LEGO lanzó, a través de sus redes sociales, un llamativo comercial que reunió a Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Vinícius Jr. (Brasil) y Kylian Mbappé (Francia), quienes aparecen intentando colocar su pequeña figura de LEGO en un trofeo hecho del mismo material. Sin embargo, el momento más curioso de la publicidad fue cuando de la nada aparece un niño situando su pieza, dejando sorprendidos a las celebridades del fútbol. Esto, sin duda, ha generado una serie de reacciones en el internet, quienes han destacado la buena campaña de marketing. Por ahora, el video acumula más de tres millones de ‘Me gusta’ en TikTok y miles de comentarios.

¿CUÁLES SON LOS GRUPOS PARA EL MUNDIAL 2026?

Tras finalizado el repechaje, varios países de distintos continentes obtuvieron los últimos boletos para el Mundial 2026. En esta oportunidad, las selecciones que ganaron sus partidos correspondiente al Repechaje Internacional son República Democrática del Congo e Irak, mientras que en el Repechaje Europeo fueron Turquía, Suecia, República Checa y Bosnia y Herzegovina. De esta manera, conforman las 48 equipos que jugarán el mundial entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. A continuación, te presentamos los grupos oficiales para el presente torneo: