La Benemérita y Heroica Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios Lima N°4, más conocida como Bomba Lima 4, reconoció, como parte de las actividades por su 160° aniversario, a diversas autoridades e instituciones por el apoyo al fortalecimiento del servicio que brindan a la sociedad.

Durante el acto, realizado en el Salón de los Espejos de la Municipalidad de Lima, se distinguió a la alcaldesa del distrito de Lince, Malca Schnaiderman Lara, por sus acciones de coordinación y respaldo institucional a los Bomberos, lo que ha permitido mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en su jurisdicción.

Al recibir la distinción, la autoridad edil de Lince expresó su reconocimiento a la labor que cumplen los bomberos voluntarios en favor de la ciudadanía y reafirmó su disposición de continuar trabajando de manera coordinada en beneficio de la seguridad de los vecinos.

La ceremonia contó con la participación del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, así como de representantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre ellos el brigadier CBP Juan José Bardales Sifuentes, primer jefe de la compañía, y el brigadier mayor CBP Marcos Roberto Pajuelo Herrera. El burgomaestre capitalino recibió la medalla Antonio Alarco y la medalla por el mencionado aniversario institucional.

En el contexto de las actividades conmemorativas, se resaltó la importancia del trabajo conjunto entre las compañías de bomberos y los gobiernos locales, especialmente en acciones orientadas a la prevención, preparación y atención de emergencias.

En esa línea, se destacó el impulso de iniciativas de apoyo institucional que han permitido fortalecer las condiciones operativas de la Compañía Lima N.°4, así como la articulación permanente para la gestión del riesgo de desastres en el distrito.

La Compañía de Bomberos Lima N.° 4, fundada en 1866, es una de las unidades más emblemáticas del país, con una destacada trayectoria en la atención de emergencias y en la protección de la vida y el patrimonio de la población.