Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Durante el acto, realizado en el Salón de los Espejos de la Municipalidad de Lima, se distinguió a la alcaldesa del distrito de Lince, Malca Schnaiderman Lara
Durante el acto, realizado en el Salón de los Espejos de la Municipalidad de Lima, se distinguió a la alcaldesa del distrito de Lince, Malca Schnaiderman Lara
Por

La Benemérita y Heroica Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios Lima N°4, más conocida como Bomba Lima 4, reconoció, como parte de las actividades por su 160° aniversario, a diversas autoridades e instituciones por el apoyo al fortalecimiento del servicio que brindan a la sociedad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.