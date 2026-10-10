BTS sorprendió a miles de integrantes del ARMY al interpretar “We Are Bulletproof: The Eternal” durante el segundo concierto en Perú. | Foto: @bts_bighit
BTS sorprendió a miles de integrantes del ARMY al interpretar “We Are Bulletproof: The Eternal” durante el segundo concierto en Perú. | Foto: @bts_bighit
Por Redacción EC

BTS hizo vibrar el Estadio San Marcos con su show del viernes 9 de octubre. En esta oportunidad, la agrupación surcoreana sorprendió a miles de integrantes del ARMY al interpretar “We Are Bulletproof: The Eternal”, una canción que representa el vínculo construido entre los siete artistas y sus seguidores a lo largo de los años.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.