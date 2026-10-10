BTS hizo vibrar el Estadio San Marcos con su show del viernes 9 de octubre. En esta oportunidad, la agrupación surcoreana sorprendió a miles de integrantes del ARMY al interpretar “We Are Bulletproof: The Eternal”, una canción que representa el vínculo construido entre los siete artistas y sus seguidores a lo largo de los años.

La interpretación llegó durante el segmento de canciones sorpresa de la gira mundial “Arirang”. Después de presentar “Paldogangsan”, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook dieron paso a una de las composiciones más significativas de su discografía, generando una respuesta especialmente emotiva entre los asistentes.

El tema forma parte del álbum “Map of the Soul: 7”, publicado en febrero de 2020, y funciona como una reflexión sobre la trayectoria de BTS. A través de su mensaje, los integrantes recuerdan los obstáculos que enfrentaron desde sus inicios y cómo el respaldo de sus seguidores los ayudó a continuar.

Para el ARMY, “We Are Bulletproof: The Eternal” tiene un significado especial porque celebra la unión entre los siete miembros y su comunidad de fanáticos. Su mensaje transmite que, pese a las dificultades, la agrupación y sus seguidores han construido un vínculo que trasciende los escenarios y las distancias.

La presentación en Lima también resultó especial por la escasa presencia de esta canción en los conciertos de la actual gira. Según los registros compartidos por seguidores, París y Lima serían las únicas ciudades donde BTS la ha interpretado como parte de este segmento sorpresa.

Durante la interpretación, miles de luces moradas iluminaron el Estadio San Marcos mientras los asistentes acompañaban a los artistas con sus voces. La elección del tema convirtió el concierto en una celebración de la historia compartida entre BTS y el ARMY, especialmente para quienes esperaron años su primera visita al Perú.

BTS sorprendió a miles de integrantes del ARMY al interpretar “We Are Bulletproof: The Eternal” durante el segundo concierto en Perú. (Foto: X / @bts_bighit)

Tras esta segunda presentación, BTS se prepara para cerrar su paso por Lima este sábado 10 de octubre con su tercer concierto en el Estadio San Marcos. La expectativa se mantiene por las nuevas canciones sorpresa que podrían interpretar los integrantes antes de despedirse del público peruano.