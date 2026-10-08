Por Redacción EC

La espera de los ARMY peruanos entra en su recta final y la emoción crece conforme se acercan los tres conciertos que BTS ofrecerá en Lima. La presencia de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook vuelve a colocar a la agrupación surcoreana en el centro de la atención, especialmente entre quienes llevan años siguiendo su trayectoria. Más allá de sus canciones, coreografías y grandes presentaciones, cada integrante tiene características, gustos y anécdotas que han contribuido a construir la personalidad del grupo. Por ello, antes de vivir esta esperada experiencia musical, vale la pena recordar algunas curiosidades que permiten conocer un poco más de los integrantes que estarán frente al público peruano.