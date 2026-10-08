La espera de los ARMY peruanos entra en su recta final y la emoción crece conforme se acercan los tres conciertos que BTS ofrecerá en Lima. La presencia de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook vuelve a colocar a la agrupación surcoreana en el centro de la atención, especialmente entre quienes llevan años siguiendo su trayectoria. Más allá de sus canciones, coreografías y grandes presentaciones, cada integrante tiene características, gustos y anécdotas que han contribuido a construir la personalidad del grupo. Por ello, antes de vivir esta esperada experiencia musical, vale la pena recordar algunas curiosidades que permiten conocer un poco más de los integrantes que estarán frente al público peruano.

BTS y las particularidades de sus integrantes

Aunque sobre el escenario proyectan seguridad y dominio escénico, los integrantes de BTS tienen personalidades muy diferentes cuando se encuentran lejos de los reflectores. Jin, por ejemplo, ha mostrado en distintas ocasiones su particular sentido del humor y su afición por coleccionar objetos, mientras que V es conocido por su personalidad espontánea y por algunas de sus singulares costumbres. Estas características han permitido que los seguidores conozcan una faceta más cercana de los artistas.

Jungkook, considerado uno de los integrantes más exigentes consigo mismo, también ha demostrado cuánto compromiso pone en cada presentación. Su perfeccionismo se suma a las diferentes habilidades que ha desarrollado a lo largo de su carrera. RM, por su parte, destaca por su interés en los idiomas y por su faceta vinculada con la lectura, el arte y la moda. Cada una de estas características forma parte de la identidad que los integrantes han construido tanto individualmente como dentro de BTS.

Los detalles que pocos conocen de RM, Jimin y compañía

Entre las curiosidades que han llamado la atención de los seguidores también aparecen algunos detalles físicos y hábitos particulares. Jimin y RM, por ejemplo, comparten un pequeño detalle en la zona posterior del cuello: ambos tienen un lunar en ese lugar. Aunque se trata de una coincidencia, este tipo de características suele convertirse rápidamente en un dato que los ARMY recuerdan.

J-Hope también ha dejado conocer algunos de sus gustos personales, como su especial afinidad por la primavera y las actividades al aire libre. Suga, en cambio, ha sido relacionado desde hace años con su afición por dormir y descansar, una característica que incluso le valió el curioso apodo de “bello durmiente” durante su etapa escolar. Estas anécdotas muestran el lado cotidiano de los artistas detrás de su imagen pública.

De sus primeros años juntos a la consolidación mundial

La convivencia también dejó numerosas historias durante los primeros años de BTS. Cuando los integrantes compartían vivienda, llegaron a establecer reglas internas para mantener el orden y hasta contemplaron sanciones económicas cuando alguno incumplía determinadas normas. Con el paso del tiempo, esas dinámicas fueron cambiando a medida que la agrupación creció y cada integrante desarrolló nuevas responsabilidades.

La trayectoria de BTS también estuvo marcada por el deseo de explorar diferentes facetas artísticas. Jimin ha expresado interés en desarrollar proyectos individuales, mientras que RM ha mostrado su pasión por la moda y el diseño. V, por su parte, ha destacado por su creatividad y por la variedad de firmas que ha utilizado a lo largo de los años. Son pequeños detalles que ayudan a entender la personalidad artística de cada miembro.

Todo listo para los tres conciertos de BTS en Lima

Con estas historias como parte del recuerdo, los seguidores peruanos se preparan para vivir una experiencia que promete quedar registrada entre los grandes acontecimientos musicales del año. Los tres conciertos de BTS en Lima permitirán que miles de ARMY puedan disfrutar en directo de los temas que acompañaron distintas etapas de sus vidas y observar de cerca a los integrantes que durante años siguieron a través de pantallas y redes sociales.

La expectativa por los shows no solo está relacionada con el repertorio que presentará la agrupación, sino también con la posibilidad de ver nuevamente a BTS reunido sobre un escenario frente a sus seguidores peruanos. Mientras se acerca la fecha de los conciertos, los ARMY afinan los últimos detalles para recibir a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, convirtiendo la previa en una verdadera celebración para la comunidad fan en Lima.