Comer saludable no siempre significa renunciar a los ingredientes que dan sabor a las comidas tradicionales. Un plato de lentejas, por ejemplo, puede incluir chorizo sin que esto represente necesariamente un problema para la alimentación, según explica el nutricionista español Pablo Ojeda. El especialista abordó este tema durante su participación en un programa de televisión, donde también llamó la atención sobre la disminución del consumo de legumbres y la importancia de recuperar hábitos alimenticios de generaciones anteriores. Sus declaraciones plantean una mirada menos estricta sobre la comida y recuerdan que disfrutar de lo que ponemos en el plato también es importante. A continuación, te contamos qué dijo sobre esta combinación y cuáles son sus recomendaciones.

¿COMER LENTEJAS CON CHORIZO ENGORDA?

Para Ojeda, añadir un poco de chorizo a las lentejas no es motivo para considerar que el plato deja de ser saludable. Durante su participación en el programa, el nutricionista explicó que este ingrediente no representa un gran aporte calórico en la cantidad habitual, aunque sí mejora el sabor de la preparación. “Calóricamente no te va a aportar mucho, pero te va a dar más alegría”, comentó en el programa ‘La Roca’ del canal La Sexta.

El nutricionista propuso recuperar una manera más sencilla de alimentarse, similar a la de generaciones anteriores. Esto no significa ignorar la calidad ni las cantidades, sino evitar que cada comida se convierta en un cálculo. Ojeda resumió su postura así: “olvidarnos de mirar todos los nutrientes y todas las calorías” y recuperar una alimentación más normal, como antes.

Lentejas con chorizo. | Foto: Magnific

¿POR QUÉ CONVIENE AUMENTAR EL CONSUMO DE LEGUMBRES?

Ojeda señaló que las legumbres aparecen cada vez menos en la mesa y pidió consumirlas con mayor frecuencia. Destacó especialmente las lentejas y los garbanzos por su aporte de proteína vegetal. Según el Informe sobre Legumbres, Nutrición y Salud de la Fundación Española de la Nutrición, las lentejas tienen hasta un 23% de proteína en su composición. También contienen fibra, hierro, magnesio, zinc y vitaminas del grupo B.

En una carta publicada en 2024 en The New England Journal of Medicine, el médico Neal D. Barnard indicó que las proteínas vegetales se relacionan con una menor mortalidad que las de origen animal. Citó investigaciones de Harvard que asocian el reemplazo de proteínas animales por fuentes vegetales con un menor riesgo de muerte. También explicó que los alimentos vegetales contienen los nueve aminoácidos esenciales. Sin embargo, cada persona debe atender sus necesidades nutricionales, incluida la vitamina B12, según informa El Tiempo.

¿QUÉ HÁBITO DE LAS ABUELAS VALE LA PENA RECUPERAR?

El nutricionista recordó que las lentejas solían servirse con una porción de lechuga u otra verdura. Esta costumbre complementa el plato e invita a quedarse en la mesa para conversar tranquilamente después de comer.

Según explicó, hablar después del almuerzo da al organismo tiempo para desarrollar la digestión. Por eso, su recomendación reúne varios hábitos sencillos: comer legumbres, acompañarlas con verduras, añadir un poco de chorizo si se desea y disfrutar de la sobremesa. Así, propone disfrutar la comida casera sin convertir cada ingrediente en motivo de preocupación.

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