Los ingredientes que utilizas habitualmente para preparar tus comidas también pueden convertirse en aliados para mantener un aroma agradable en casa. El laurel, el clavo de olor y la canela forman una combinación que, al hervirse en agua, desprende una fragancia capaz de extenderse por distintos ambientes. Este método casero ha ganado popularidad como alternativa para disimular los olores que quedan después de cocinar pescado, frituras u otros alimentos con aromas persistentes. Pero ¿qué hace que estos tres elementos tengan un perfume tan particular y qué propiedades aporta cada uno? Su composición natural explica sus características aromáticas. Descubre cómo actúa esta combinación, qué necesitas para prepararla y cuáles son las recomendaciones que debes seguir antes de utilizarla en tu hogar.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE HERVIR LAUREL, CLAVO DE OLOR Y CANELA?

La combinación de estos tres ingredientes permite obtener una preparación aromática que ayuda a disimular los olores intensos que quedan en el hogar después de cocinar. Cuando se someten al calor, sus componentes liberan fragancias que se dispersan mediante el vapor y pueden llegar a diferentes habitaciones.

Cada elemento aporta características particulares:

Laurel: sus hojas contienen aceites esenciales y sustancias bioactivas que explican su aroma característico, además de sus propiedades y sabor particulares.

sus hojas contienen aceites esenciales y sustancias bioactivas que explican su aroma característico, además de sus propiedades y sabor particulares. Clavo de olor: contiene eugenol, un compuesto natural responsable de su fragancia intensa y fácilmente reconocible.

contiene eugenol, un compuesto natural responsable de su fragancia intensa y fácilmente reconocible. Canela: posee cinamaldehído, una sustancia que contribuye a su olor característico y agradable.

Al hervirlos juntos, estos elementos producen una mezcla de aromas que puede utilizarse para perfumar los espacios interiores. Sin embargo, es importante aclarar que esta preparación tiene una finalidad aromática y no representa un tratamiento medicinal ni demuestra beneficios para la salud del organismo, según informa La Nación.

¿Qué le pasa a tu cuerpo? Los beneficios de hervir laurel, clavo de olor y canela | Foto: Magnific

¿CÓMO PREPARAR ESTE AROMATIZANTE NATURAL EN CASA?

Para elaborar esta mezcla no necesitas productos especiales. Basta con reunir los ingredientes y seguir un procedimiento sencillo para aprovechar sus aromas.

Reúne los ingredientes: necesitarás cuatro hojas de laurel, un clavo de olor, una rama de canela y medio litro de agua. Coloca todo en una olla: incorpora los elementos en un recipiente mediano destinado exclusivamente a esta preparación. Hierve la mezcla: cuando el agua alcance su punto de ebullición, mantenla calentándose durante unos minutos para liberar las fragancias. Deja enfriar: retira el recipiente del fuego y permite que repose durante aproximadamente 20 minutos. Utiliza un difusor: cuela el líquido y viértelo en un pulverizador para perfumar los ambientes.

¿QUÉ PRECAUCIONES DEBES TENER ANTES DE UTILIZAR ESTA MEZCLA?

Aunque contiene ingredientes naturales, existen algunas recomendaciones que debes considerar:

Mantén la limpieza: este aromatizante no sustituye el lavado de utensilios ni la limpieza de superficies después de cocinar.

este aromatizante no sustituye el lavado de utensilios ni la limpieza de superficies después de cocinar. Evita posibles irritaciones: las personas con alergias deben tener precaución y utilizarlo únicamente en espacios ventilados. Si aparecen molestias en la piel, suspende su aplicación y consulta con un médico.

las personas con alergias deben tener precaución y utilizarlo únicamente en espacios ventilados. Si aparecen molestias en la piel, suspende su aplicación y consulta con un médico. Utiliza una olla exclusiva: los aromas pueden impregnarse en el recipiente y afectar posteriormente la preparación de alimentos.

los aromas pueden impregnarse en el recipiente y afectar posteriormente la preparación de alimentos. No consumas el líquido: esta mezcla sirve exclusivamente para perfumar el hogar y no debe ingerirse ni utilizarse como remedio casero.

VIDEO RECOMENDADO: