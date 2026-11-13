¿Qué le pasa a tu cuerpo? Los beneficios de hervir laurel, clavo de olor y canela | Foto: Magnific
¿Qué le pasa a tu cuerpo? Los beneficios de hervir laurel, clavo de olor y canela | Foto: Magnific
Por José Templo

Los ingredientes que utilizas habitualmente para preparar tus comidas también pueden convertirse en aliados para mantener un aroma agradable en casa. El laurel, el clavo de olor y la canela forman una combinación que, al hervirse en agua, desprende una fragancia capaz de extenderse por distintos ambientes. Este método casero ha ganado popularidad como alternativa para disimular los olores que quedan después de cocinar pescado, frituras u otros alimentos con aromas persistentes. Pero ¿qué hace que estos tres elementos tengan un perfume tan particular y qué propiedades aporta cada uno? Su composición natural explica sus características aromáticas. Descubre cómo actúa esta combinación, qué necesitas para prepararla y cuáles son las recomendaciones que debes seguir antes de utilizarla en tu hogar.

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