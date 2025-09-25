La feria gastronómica Fusión, organizada por América Multimedia, abrió sus puertas este jueves 25 de septiembre en el Arena 1 de la Costa Verde, en San Miguel, con una propuesta variada de opciones para todos los gustos.

El evento, que se extenderá hasta el domingo 28 de septiembre, busca consolidarse como un espacio donde la gastronomía se une con el entretenimiento, el arte y la cultura.

Con más de 55 stands de comida peruana, internacional y fusión, el evento cuenta también con zonas de bar, y un espacio para niños con juegos e inflables. “No se trata solo de comer, sino de vivir una experiencia”, señaló Jaime ‘Choca’ Mandros, gestor del proyecto.

“Vamos a darle con fuerza para que crezca y, por qué no, llegue a convertirse en la próxima gran Feria del Hogar”, añadió el comunicador. "No pretende competir, sino sumar a un movimiento que ha convertido a la cocina peruana en orgullo colectivo".

La inauguración del evento contó con las presentaciones musicales de Puros Sentimientos y Son del Duque. Y este viernes, el escenario será para Yahaira Plasencia y un show especial de “Al fondo hay sitio” con Erick Elera.

Una de las novedades de la feria es el Mundo América, un espacio de streaming en vivo donde figuras del canal como Verónica Linares y Rebeca Escribens interactúan con el público.

Las entradas para la feria están a la venta en Joinnus, con precios de S/30 en la web y S/40 en la puerta. El estacionamiento es gratuito para los asistentes.