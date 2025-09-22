Fusión es el nombre de la nueva feria gastronómica que busca celebrar la comida peruana. Organizada por América Multimedia, la primera edición se llevará a cabo desde este jueves 25 de septiembre con una oferta que reúne a destacados establecimientos de cocina nacional con espectáculos en vivo y propuestas de entretenimiento con la calidad de la casa televisora.

La feria se desarrollará a lo largo de 4 días en un área de más de 24,500 metros cuadrados. Los asistentes podrán acceder a más de 55 stands de comida peruana, internacional y de fusión, además de puntos de venta de bebidas.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Fernando Muñiz, CEO de América Multimedia, señaló que la propuesta responde al enfoque de la empresa por crear experiencias. De acuerdo con el directivo, la intención es proponer formatos que busquen conectar con el público. Esta iniciativa, indicó, convierte a la gastronomía en una experiencia que busca generar contenido cultural, social y experiencial. Con este evento, América Multimedia busca liderar en el mercado de la creatividad.

¿Cómo será la propuesta de la feria Fusión?

La feria “Fusión” se dividirá en cinco mundos temáticos. El “Mundo América” ofrecerá platos variados. El “Mundo del Fuego” estará dedicado a las brasas y parrillas. El “Mundo Contigo Perú” presentará platos de la cocina tradicional peruana. El “Mundo Pangucheable” ofrecerá creaciones servidas entre panes, mientras que el “Mundo De Otros Mundos” se centrará en la cocina internacional.

Estas son las características de cada espacio.

Mundo Pangucheable: aquí todo lo que entre entre dos panes sabe mejor. sanguchitos, sanguchones, sanguches nuevos, todo todo todo lo que imagines en un sándwich.

aquí todo lo que entre entre dos panes sabe mejor. sanguchitos, sanguchones, sanguches nuevos, todo todo todo lo que imagines en un sándwich. Mundo Sin Reservas: encontrarás restaurantes y platos exclusivos, desde cortes de carne hasta tragos de autor, pasando por postres inolvidables y sabores asiáticos increíbles.

encontrarás restaurantes y platos exclusivos, desde cortes de carne hasta tragos de autor, pasando por postres inolvidables y sabores asiáticos increíbles. Mundo Lo de allá pero acá: con propuestas de comida internacional fusionada, aquí encontrarán chifa, comida mexicana, japonesa, europea, argentina y venezolana. Siempre con opciones de postres y bebidas.

con propuestas de comida internacional fusionada, aquí encontrarán chifa, comida mexicana, japonesa, europea, argentina y venezolana. Siempre con opciones de postres y bebidas. Mundo Fuego: stands con lo mejor de brasas, caja china, chancho al palo, el poder carretillero y por supuesto postres como picarones y de tomar el rico emoliente.

stands con lo mejor de brasas, caja china, chancho al palo, el poder carretillero y por supuesto postres como picarones y de tomar el rico emoliente. Mundo Contigo Perú: la comida peruana no tiene pierde y aquí la encontrarás toda. Del norte y del sur, de la costa, sierra y selva, y también la rica comida criolla de Lima. Encontrarás ‘showcooking’, charlas de café y gastronomía invitados de América en Streming para las plataformas de América.

(Foto: Difusión)

También encontrarás el Mundo América, con muchas opciones de entretenimiento, la Zona Infantil, con juegos para distintas edades, y el Mercadito, con los mejores productos del país.

¿Qué restaurantes serán parte de Fusión?

Estos son algunos de los destacados restaurantes que estarán en la feria:

Cilindro de Javi

Tía María

Casa Mendoza

Tori

Donde Walter

Huarike de la Patada

Caldos Doris

Doomo Saltado

Anicuchos Bran

Oiga

Picarones Mary

IntiWarma

Cremoladas Angélica

Mamá Haydee

Misky Yaku

Big Boy

Señor Honey

Wantanamera

Néstor Sánguches

Chinito

La Recontra

El Jefe Smoked

Gyu

S Concha

DoDonuts

La Vikinga

The Coffe

Mis Maru

La Picante

Almacén

Alegría Picantería

Las Reyes

Sabores Peruanos

La Benita

Cumpa

Huambra

Casa María Zuñiga

Etcétera

Cusqueñísima Picantería

Casa Hacienda San José

Fausta

Chung Tong

Café Compadre

Fu Man Chu

Edo Sushi Bar

Shimaya

Meshi Ya

Fugu

Parrillas Armando

Tacoyaki

Taiyaki Pez

52 MX

El Mexicano

Gourmeat

Bobocha

Kuk

Coqui del Castillo

Baco y Vaca

La Cabrera

Omatsu

Yogashi

Sastrería Martínez

Entradas y precios

Las entradas para Fusión están disponibles en Joinnus a través de este enlace.

Las entradas compradas por web tienen un precio de 30 soles. Las entradas en puerta tendrán un precio de 40 soles. Además, puedes acceder a un descuento del 20% con tarjetas de crédito de Scotiabank.

Los precios de los platos variarán según los mundos. Cabe destacar que el pago en la feria será 100% ‘cashless’, es decir, no se aceptarán pagos en efectivo. Sin embargo, se podrá pagar con POS con todas las tarjetas de crédito y débito, así mismo billeteras digitales como Yape y Plin.

¿Dónde y cuándo?

La feria Fusión se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre en Arena 1, ubicado en el circuito de playas, en la Costa Verde, en San Miguel.

Este es el mapa de accesos:

(Foto: Difusión)

El evento se proyecta como un espacio que busca ser una experiencia inmersiva para los visitantes, combinando los mundos culinarios con actuaciones musicales y la presencia de talentos asociados a la casa televisora. “Fusión” es descrita como una propuesta que busca conectar con nuevas audiencias, proyectando la cocina peruana hacia el futuro. ¿Te animas a ser parte?