La feria gastronómica Fusión realizará en septiembre del 2026 su segunda edición. Así lo anunció América Multimedia en una conferencia de prensa, donde confirmaron las fechas y novedades que traerá el evento.

“No hay primera sin segunda y por eso anunciamos la segunda edición de la feria Fusión”, dijo Jaime ‘Choca’ Mandros, uno de los rostros principales de América TV y de la feria gastronómica, durante el encuentro con los medios de comunicación. “Si ustedes creían que iba a ser lo mismo que el año pasado, se equivocaron. Se vienen cosas muy interesantes que iremos revelando poco a poco”, explicó el presentador sobre el evento que se desarrollará a lo largo de cuatro días.

De izquierda a derecha: Francesco de Sanctis, Félix Yong, Renzo Miñán y María Zuñiga. (Foto: Violeta Ayasta/ GEC)

La segunda edición de Fusión se llevará a cabo entre el 3 y el 6 de septiembre en la Explanada Costa Verde, en el distrito de Magdalena del Mar, lo que permitirá recibir a más personas y tener más espacio para las nuevas propuestas que contempla el evento.

“Este año, somos más ambiciosos, creemos que la gastronomía necesita más espacio. Por eso nos mudamos”, dijo Mandros en relación a las aspiraciones de convocatoria del evento. Si la feria Fusión recibió a 30,000 personas en 2025, este 2026 esperan congregar a 40,000 almas.

Una propuesta de unidad familiar

Jacques Aragonés, Gerente de márketing de América Multimedia, destacó la apuesta por eventos como Fusión para generar espacios para compartir entretenimiento de calidad.

“En América Multimedia tenemos claro cuál es nuestra función dentro de la cultura popular y nos esforzarnos por seguir construyendo, creando tradiciones. Queremos que Fusión tenga una fusión cada vez más grande e importante: la de reunir a la familia en un lugar sano con la mejor comida nacional”, indicó el ejecutivo.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes cuatro chefs que tuvieron un rol protagónico en la primera edición: María Zuñiga de Casa Zuñiga, Félix Yong de El Chinito, Renzo Miñan de Cumpa y Francesco de Sanctis de Alegría. Este último saludó el esfuerzo conjunto que hace realidad eventos como Fusión.

“Los chefs nos sumamos a potenciar ese sueño con nuestro granito de arena a través de la comida”, dijo De Sanctis.

Novedades en la feria

La edición 2026 de Fusión buscará ofrecer tanto una experiencia de entretenimiento como de conocimiento, por lo que se están trabajando en espacios que permitan entender de otra forma la riqueza de la gastronomía peruana.

De esta manera, habrá iniciativas para promover la conservación, por ejemplo, de insumos como los ajíes nativos. Otra de las novedades será una experiencia exclusiva e inmersiva, para quienes compren con anticipación sus entradas, para entender este mismo insumo. “Nuestro ají, dónde nace el sabor” será el nombre de la experiencia, planteada como un menú degustación de varios pasos (tanto para almuerzos y cenas) acompañado de una historia audiovisual, que narrará con música y visuales la historia de cada plato.

'Choca' Mandros anuncia experiencia inmersiva en Fusión 2026. (Foto: Violeta Ayasta/ GEC)

Finalmente, este año, el público podrá elegir a sus restaurantes, puestos y cocineros favoritos para que sean expositores de la feria. Las personas podrán nominar tanto a huariques, como a restaurantes y chefs a través de las redes sociales de Fusión.