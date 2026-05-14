Resumen

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Renzo Miñán, Francesco de Sanctis, Félix Yong, Choca Mandros, María Zúñiga y el alcalde de Magdalena Francis Allison en el lanzamiento de Fusión 2026. (Foto: Violeta Ayasta/ GEC)
Renzo Miñán, Francesco de Sanctis, Félix Yong, Choca Mandros, María Zúñiga y el alcalde de Magdalena Francis Allison en el lanzamiento de Fusión 2026. (Foto: Violeta Ayasta/ GEC)
Por Redacción EC

La feria gastronómica Fusión realizará en septiembre del 2026 su segunda edición. Así lo anunció América Multimedia en una conferencia de prensa, donde confirmaron las fechas y novedades que traerá el evento.

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