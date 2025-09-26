La feria Fusión 2025 abrió sus puertas y con ella llega una experiencia que celebra la diversidad gastronómica del Perú y del mundo. Fiel a su nombre, el evento rinde homenaje a la fusión como esencia de nuestra cocina: ese encuentro de sabores, culturas y tradiciones que nos define.

Dividida en distintos mundos temáticos, la feria invita a recorrer desde los clásicos nacionales hasta propuestas internacionales. Estas son algunas de nuestras recomendaciones para no pasar por alto en la primera edición de la feria Fusión que va hasta este domingo 28 de septiembre en el Arena 1, de San Miguel:

En el mundo Contigo Perú

1. Cebiche carretillero de Almacén

En la zona de la feria dedicada a destacar la variedad de la gastronomía peruana, es imposible no comenzar el recorrido con el rey de la mesa nacional: el cebiche. En el restaurante de Renzo Miñán presentan una versión capaz de invocar al verano en el día más frío de la semana. Se trata de un plato pequeño, pero grande en sabor: pescado fresco con mariscos y chicharrón de pota crujiente. La experiencia es mejor si se complementa el pedido con el toque norteño de las tortitas de choclo de la casa, servidas con tartar de conchas de abanico.

El chef Renzo Miñán en la feria Fusión. (Foto: Britanie Arroyo/ GEC)

2. Rocoto relleno de La Benita

La gastronomía arequipeña es otro baluarte de la sazón peruana, y La Benita es uno de los restaurantes que atesora sus recetas con el mayor respeto y talento. En esta edición de la feria, su delicioso rocoto relleno se sirve con pastel de fideos, una variante del tradicional pastel de papa que los conocedores sabrán apreciar. No se vayan de este ‘stand’ sin probar su extraordinario queso helado, un postre que en la feria ofrecen con llamativos ‘toppings’: crumble de quinua y jarabes de guiñapo y aguaymanto. Un cierre simplemente perfecto.

La Benita trae lo mejor de la cocina arequipeña. (Foto: Britanie Arroyo/ GEC)

3. Carapulcra de la Hacienda San José

Con el peculiar nombre de ‘Manchapecho’, la combinación de carapulcra con sopa seca es una dupla entrañable de la cocina peruana que evoca lo mejor de la tradición chinchana. Por eso, la Hacienda San José llega a la feria con este plato como bandera, acompañado de abundante chicharrón de cerdo en una presentación aromática que conquista desde el primer acercamiento al mundo Contigo Perú. Para cerrar con un toque dulce, ofrecen un carrusel de postres que resaltan los frutos más representativos de la región: higo, membrillo y níspero.

4. Papa a la huancaína de Cumpa

Nos vamos alejando del mundo dedicado a la cocina peruana con un plato que celebra lo mejor de otra gastronomía protagonista en el país: la chiclayana. En este restaurante ofrecen la versión norteña de la papa a la huancaína, difícil de encontrar así en la capital. La papa prensada alcanza la textura perfecta antes de convertirse en una deliciosa bola de sabor servida con abundante salsa huancaína y coronada por una aceituna que redondea el gusto en el paladar.

El estilo norteño de la papa a la huancaína. (Foto: Britanie Arroyo/ GEC)

En el mundo Fuego

5. La pollada amazónica de Má Haydée

Continuamos nuestra ruta por una de las zonas favoritas de la feria: el mundo Fuego, donde las brasas realzan el sabor de platos emblemáticos como la pollada de este conocido establecimiento de Los Olivos. En este ‘stand’ la ofrecen en tres versiones: la tradicional, la andina y —nuestra preferida— la amazónica. Esta última destaca por su salsa de sachaculantro, cúrcuma y cerveza, que impregna el pollo a la parrilla con un aroma inconfundible. El carácter se redondea con los ajíes de la casa y unos patacones que completan la experiencia de forma memorable.

Contundente pollada de Má Haydée. (Foto: Britanie Arroyo/ GEC)

6. Chancho al cilindro de Al cilindro de Javi

Aunque en estos días el cerdo suele asociarse de inmediato con el pan con chicharrón gracias al Mundial de desayunos de Ibai, las largas colas frente a este puesto demuestran que esta proteína brilla en muchas otras preparaciones. Una de las favoritas de los limeños es, sin duda, el chancho al cilindro. En el ‘stand’ de Javier Olano se sirve en una porción generosa, humeante y llena de sabor. Un clásico que nunca decepciona.

Comensales felices probando el chancho al cilindro. (Foto: Britanie Arroyo/ GEC)

7. Emoliente con flor de Jamaica de Misky Yakus

Entre las brasas y parrillas del Mundo Fuego también hay espacio para una bebida que forma parte de la tradición peruana: el emoliente. En el puesto de Misky Yakus, el maestro Jorge Mendoza —una verdadera leyenda en el arte de prepararlo— ofrece dos versiones. Además del clásico, presenta una variante con flor de Jamaica que se ha convertido en una de las más solicitadas de la feria. Elaborado con hierbas medicinales, este emoliente no solo tiene propiedades desinflamantes, digestivas y diuréticas, sino también un sabor refrescante que te dibuja una sonrisa en el rostro.

Mundo Pangucheable

8. Hamburguesa vegana de La Recontra

Y así, sonrientes, llegamos al siguiente universo de la feria: el mundo Pangucheable, destinado a reunir las mejores propuestas de sánguches. Allí conviven clásicos como el pan con chicharrón de El Chinito o las potentes hamburguesas de Big Boy. En medio de ellos, destaca La Recontra, un espacio que poco a poco se gana su lugar en las ferias gracias a una propuesta distinta: sánguches veganos con un sabor que no teme competir de igual a igual con la proteína animal. La creatividad de sus preparaciones y la calidad de sus insumos dan como resultado un bocado que vale la pena probar, ya sea por convicción, curiosidad o simplemente por disfrutar de algo distinto.

De otros mundos

9. Chifita Fumanchú

Aunque se ubica en el espacio de la feria dedicado a las cocinas internacionales, este restaurante, como buen chifa que se respeta, no pierde su toque bien peruano. Su propuesta para Fusión se resume en un solo plato: el irreverente combinado Bruce Lee. El nombre, que homenajea a las películas de artes marciales que suelen acompañar a los comensales en el local de Surquillo, refleja la irreverencia que transmite el sabor. En la mesa llega un lemon kay y un chijaukai distintos, acompañados de un chaufa generoso, todo servido con la identidad propia que distingue a este chifa.

Christian Cuadros, chef de Fumanchú. (Foto: Britanie Arroyo/ GEC)

Mundo sin reservas

10. Postres japoneses de Yogashi

Cerramos nuestro recorrido en la feria con una parada en la zona dedicada a los lujos gastronómicos: pequeños manjares que no suelen encontrarse en cualquier feria y que, sin duda, justifican su prestigio. Es el caso de Yogashi, la pastelería que fusiona la tradición japonesa con la francesa y logra resultados sorprendentes. Basta un vistazo a su vitrina para quedar atrapado por la propuesta. Entre sus imperdibles recomendamos el freshot, un suave mousse de frutos rojos con relleno de pisco, y el pistacho mango tart, con base de esta semilla de moda y un relleno de mango de textura impecable que invita a saborear cada bocado. Otros favoritos del público son sus llamativos macarrones en forma de oso y el pastel de té verde, que resume a la perfección el espíritu de esta ambiciosa fusión.

Postres de Yogashi. (Foto: Mario Zapata/ GEC)

BONUS:

Los invitamos a no irse de la feria sin visitar el ‘stand’ de “El Comercio”, donde tienen una cita con la historia. Podrán llevarse impresa la portada de la fecha del día de su nacimiento y conocer mucho más de nuestro pasado y presente a través del valioso archivo del diario.

(Foto: César Bueno/ GEC)