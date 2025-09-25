Además…
Cuándo y dónde

La feria gastronómica Fusión se desarrollará los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre en el Arena 1 de San Miguel.

Las entradas están a la venta en Joinnus desde 30 soles en web y 40 soles en puerta.

Las puertas se abren al mediodía.

