El partido inaugural reunió a más de dos millones de personas en la TV y a más de 350 mil conexiones en América tvGO.
El partido inaugural reunió a más de dos millones de personas en la TV y a más de 350 mil conexiones en América tvGO.
Por Redacción EC

Un Mundial no empieza cuando rueda la pelota. Empieza mucho antes, en la expectativa de millones de personas que acomodan sus horarios, buscan una pantalla, reconocen una voz y se sienten, aunque sea por noventa minutos, parte de una misma tribuna. Para América Multimedia, esa escena tiene un valor especial. Después de 28 años, el canal volvió a transmitir una Copa del Mundo y, en un momento en que buena parte de los grandes eventos deportivos migra hacia plataformas pagadas, decidió devolverle al televidente peruano una experiencia masiva, familiar y abierta.

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