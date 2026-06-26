Un Mundial no empieza cuando rueda la pelota. Empieza mucho antes, en la expectativa de millones de personas que acomodan sus horarios, buscan una pantalla, reconocen una voz y se sienten, aunque sea por noventa minutos, parte de una misma tribuna. Para América Multimedia, esa escena tiene un valor especial. Después de 28 años, el canal volvió a transmitir una Copa del Mundo y, en un momento en que buena parte de los grandes eventos deportivos migra hacia plataformas pagadas, decidió devolverle al televidente peruano una experiencia masiva, familiar y abierta.

“Están garantizados este y el siguiente Mundial”, dice Fernando Muñiz, CEO de América Multimedia. La empresa ya tiene asegurados los derechos del Mundial 2030, por lo que esta apuesta es una estrategia de largo aliento.

El regreso del fútbol internacional a América no ocurrió de manera solitaria. Muñiz recuerda que la señal ya venía incorporando otros eventos deportivos importantes, como la Copa del Rey, la Supercopa y el Mundial de Clubes. La Copa del Mundo, sin embargo, ocupa otro lugar. Es la competencia capaz de convertir cada partido en un pequeño acontecimiento colectivo.

La apuesta, asegura, también responde a una idea de marca: que América vuelva a ser reconocida como una casa para los grandes eventos. Y las cifras, según Muñiz, han acompañado ese objetivo. El canal pasó de un 47% de share a alcanzar el 52%, con un promedio de más de medio millón de personas por minuto frente a la señal. Incluso sin Perú clasificado, el Mundial ha demostrado su fuerza. El último partido de Argentina transmitido por América llegó a tres millones de personas y alcanzó 78% de share.

“Es increíble. A pesar de que Perú no está, lamentablemente, el Mundial sigue siendo un evento muy importante”, afirma.

La inauguración también superó las expectativas. Muñiz esperaba un arranque progresivo, de menor a mayor, pero ocurrió lo contrario. “Empezó hirviendo”, dice. El partido inaugural, transmitido un jueves al mediodía, superó el 70% de share y reunió a más de dos millones de personas. En paralelo, América TVGO alcanzó unas 350 mil conexiones. Para la compañía, ese dato confirma que el Mundial ya no vive en una sola pantalla.

La cobertura contempla 40 partidos, incluida la inauguración y la final. De ellos, ocho son exclusivos para América TVGO, una decisión pensada para fortalecer el consumo digital y generar tráfico hacia la plataforma. Para Muñiz, la presión ya no está únicamente en la señal abierta, sino en sostener una transmisión de calidad en un ecosistema multiplataforma: televisión, streaming, YouTube y redes.

“Nos enfocamos en ofrecer una entrega de buena calidad, con buenos comentaristas y narradores, hacer una buena transmisión. En eso sí tenemos mucha presión”, señala.

Voces decisivas

En ese engranaje, las figuras deportivas de América cumplen un rol central. Por eso destaca el trabajo de nombres como Érick Osores, Toño Vargas, Óscar del Portal, entre otros.

“Son gente que hace la diferencia total en una transmisión”, afirma. “Tienen una agilidad mental para comentar y narrar partidos. Leen y conocen mucho. Para un Mundial, tener que saber de tantos jugadores, selecciones y anécdotas es un ejercicio mental muy fuerte”.

Pero el Mundial no es solo fútbol. También hay historias que nacen alrededor de los partidos, de los personajes inesperados, de la mezcla de culturas y del clima festivo que convierte a la Copa del Mundo en algo más grande que un marcador. “El fútbol se convierte en una fiesta”, resume.

Esa fiesta también ha tenido impacto comercial. Según el ejecutivo, el Mundial ha atraído anunciantes y ha permitido que América no solo llegue al punto de equilibrio, sino que lo supere. Los horarios, los equipos, la estrategia de comunicación y el interés del público han jugado a favor de una cobertura que, según Muñiz, ha sobrepasado sus proyecciones iniciales.

Para Muñiz, la verdadera carrera se ha construido en los últimos 24 meses, con programación, contenidos y un ecosistema multimedia más sólido. El Mundial puede atraer a nuevos públicos, pero el desafío está en retenerlos. Lo compara con una plaza comercial: si llega mucha gente en un día de alta afluencia, pero las vitrinas no están bien preparadas, nadie entra a las tiendas.

“Si no capitalizas esas visitas de gente que va por un evento en particular, estás desperdiciando el producto”, explica.

Vitrina abierta

Por eso, América mira más allá del Mundial. La señal prepara nuevos formatos, fortalece su programación de entretenimiento y mantiene la información como una de sus columnas vertebrales. Muñiz menciona el programa sabatino “Edson pa’ qué más” como una apuesta que logró vencer la desconfianza inicial y destaca el próximo lanzamiento: “Chapa tu Money”, un formato que considera probado y con potencial para funcionar en la pantalla local.

“Se vienen muchas cosas interesantes para el próximo semestre del año”, adelanta.

En una época en la que las audiencias se fragmentan y las grandes competencias suelen quedar detrás de una suscripción, América busca recuperar una vieja costumbre: que el país se siente frente a una pantalla común para mirar el mismo partido, escuchar las mismas voces y celebrar —aunque Perú no esté en la cancha— la emoción universal del fútbol.