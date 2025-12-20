El pasado miércoles 17 de diciembre, por intermedio de su abogado, el futbolista peruano Christian Cueva formalizó el inicio de su separación legal con su aún esposa, la trujillana Pamela López, madre de sus tres hijos.

De ese modo, la demanda de divorcio por causal fue ingresada ante el 20.º Juzgado de Familia de Lima, según consta en el registro judicial donde el deportista figura como demandante.

Y es que, a diferencia de uno por mutuo acuerdo, que Pamela dijo haber solicitado primero, este procedimiento requiere que el Poder Judicial evalúe y certifique las razones específicas de la separación.

“Si bien salí a pedírselo, fue para hacerlo conciliando, porque entre nosotros no hay amor, pero tenemos hijos. Fui su esposa, dejé sueños y mi vida por mi familia”, enfatizó en ‘Magaly TV’.

A través de un video publicado en Instagram, Cueva apareció junto a su defensa legal del estudio Villaverde para confirmar la noticia y expresar su disposición a negociar, pese a haber tomado la vía judicial.

“Hemos presentado la demanda de divorcio el día miércoles 17 de diciembre de 2025. Sin embargo, invitamos a la señora López y a sus abogados a poder dialogar con nosotros con la finalidad de hacer un proceso más célere y armonioso en beneficio de ambas partes” , declaró.

¿Cuál fue la respuesta de Pamela López?

Por su parte, Pamela manifestó su disconformidad con la estrategia adoptada por Cueva, criticando que optara por esa modalidad, pues afecta directamente al bienestar de sus hijos, quienes todavía son menores de edad.

“Es un tema de nunca acabar. En vez de resolver, complican las cosas. Cada quien ve sus propios intereses y los que menos importan son mis hijos”, sostuvo López en ‘Magaly TV’ “¡Qué gracioso! ¿Por causal? ¿Cuál sería su causal? Qué payaso ”, añadió.

Pamela López acepta conciliar con Christian por sus hijos

Tras ello, en otra conversación con “Amor y Fuego”, la ‘influencer’ se mostró dispuesta a conciliar con Christian, pero no dejó de calificar su invitación como una “artimaña legal”, pidiendo que prioricen a sus hijos.

“Solo espero que de verdad sea una conciliación, que sea una negociación justa, sobre todo para mis hijos. Para mí sería lo más adecuado, lo más rápido. Que priorice a sus hijos”, concluyó.