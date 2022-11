La escucha activa es la base de cualquier relación. Suele pasar que piensas más en la respuesta que le darás a la otra persona y no en lo que te están diciendo. Escuchar no es lo mismo que oír. Muchas veces podemos oír las palabras que la gente pronuncia, pero no se alcanza a comprender en totalidad el fin del mensaje, es decir no se alcanza a escuchar.

La escucha activa va mas allá de una conversación con alguien, pues implica un esfuerzo físico y mental para captar la totalidad del mensaje y al mismo tiempo interpretar el significado.

Pasos para alcanzar la escucha activa

Tener una escucha activa es posible siguiendo los siguientes pasos: