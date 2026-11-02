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Resumen

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“Nos gustaría devolver con creces el favor de la demanda energética que tendremos logrando una ganancia neta para la disponibilidad de energía en el mundo”, afirmó Sam Altman.
“Nos gustaría devolver con creces el favor de la demanda energética que tendremos logrando una ganancia neta para la disponibilidad de energía en el mundo”, afirmó Sam Altman.
/ HEATHER DIEHL
Por Agencia EFE

El director ejecutivo y cofundador de OpenAI, Sam Altman, admitió este lunes en Abu Dabi que la inteligencia artificial (IA) requerirá mucha más energía a nivel global, pero confió en que esta tecnología termine ayudando a generar una “ganancia neta” en el suministro mundial.

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