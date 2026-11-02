El director ejecutivo y cofundador de OpenAI, Sam Altman, admitió este lunes en Abu Dabi que la inteligencia artificial (IA) requerirá mucha más energía a nivel global, pero confió en que esta tecnología termine ayudando a generar una “ganancia neta” en el suministro mundial.

Durante su intervención en la feria energética ADIPEC, uno de los eventos de la industria energética más importantes del mundo, el máximo responsable de los creadores de ChatGPT abordó la inquietud que genera el elevado consumo de los centros de datos y apeló a la cooperación con el sector energético.

“Nos gustaría devolver con creces el favor de la demanda energética que tendremos logrando una ganancia neta para la disponibilidad de energía en el mundo”, afirmó Altman frente a líderes del sector de los hidrocarburos y las renovables.

El directivo defendió que los modelos actuales ya tienen la capacidad de resolver problemas científicos de gran complejidad y que esa misma tecnología se aplicará a los retos que afronta el sector “para producir y suministrar energía”.

En este sentido, explicó que, aunque responder a cada consulta individual consume hoy una fracción mínima de electricidad en comparación con hace tres o cuatro años, el gasto energético total sigue aumentando por el uso masivo de las herramientas.

“A medida que lo hacemos más eficiente, la gente simplemente quiere usarlo mucho más”, señaló.

Para ilustrar este crecimiento, Altman apuntó que hace seis años el mayor usuario registrado dentro de la propia OpenAI consumía 100.000 tókenes (fracciones de palabras) al mes, un volumen que hoy representa la media per cápita mundial, mientras que el usuario líder actual alcanza los 500.000 millones mensuales.

Pese a esta presión sobre las redes eléctricas, el responsable tecnológico consideró que tanto la industria de la IA como la energética tienen “la obligación con la sociedad de suministrarla”, dados los beneficios que estas herramientas pueden aportar en áreas como la educación, la medicina o la investigación de nuevos fármacos.

Asimismo, Altman elogió el despliegue tecnológico en Emiratos Árabes Unidos, país anfitrión de la cumbre, al destacar que alrededor del 80 % de los jóvenes emiratíes son usuarios activos semanales de ChatGPT, lo que sitúa al país como uno de los más avanzados del mundo en penetración de esta herramienta.