La petrolera estatal emiratí ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi) anunció el lunes una alianza con OpenAI por la que, según la firma, se convertirá en la primera energética del mundo en desplegar la plataforma de inteligencia artificial avanzada OpenAI Frontier.

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El acuerdo coincidió con la participación del jefe ejecutivo de Open AI, Sam Altman, en un evento de la industria petrolera en Abu Dabi, que apuesta por la tecnología para diversificar su economía tan dependiente de la energía.

Según el comunicado de ADNOC, los modelos de OpenAI integrarán décadas de datos sobre yacimientos, reservas e instalaciones energéticas, así como consideraciones comerciales y de gastos para “optimizar” los planes de desarrollo de la empresa.

“Los agentes de IA interconectados pronosticarán de forma continua la oferta, la demanda, los precios y los márgenes del crudo, predecirán sus impactos antes de que se produzcan y evaluarán las repercusiones comerciales y operativas de cada decisión”, explicó.

Emiratos Árabes Unidos es uno de los principales actores de la IA en Oriente Medio y aspira a convertirse en una potencia mundial del sector.

En 2017 nombró al primer ministro de IA del mundo y se convirtió en el segundo país, después de Canadá, en adoptar una estrategia nacional sobre esta tecnología.

Un año después fundó G42, un fondo soberano que ofrece un abanico de productos de IA y emplea a más de 23.000 personas. Esta firma también integrará la alianza con ADNOC y OpenAI.

Con este acuerdo, cuyos detalles financieros no fueron revelados, ADNOC será “la primera compañía energética del mundo en usar esta tecnología para valorar cada barril mientras aún está en el subsuelo”.

“Desde el momento que nació ChatGPT, el mundo se ha preguntado qué puede hacer la energía por la IA. Ahora, juntos descubriremos qué puede hacer la IA por la energía”, afirmó el director general y presidente ejecutivo de ADNOC, Sultán al Jaber.

De su lado, Altman ensalzó a Emiratos por haber “sido consistentemente el país más visionario del mundo en la adopción de la IA”.

La alianza coincide con un momento delicado para la industria petrolera del Golfo, que ve sus exportaciones entorpecidas por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz desde que empezó la guerra regional.

Aunque el ejército estadounidense escolta a buques por esa ruta, el bloqueo provocó un aumento de los precios del crudo.