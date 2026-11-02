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Resumen

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Con esta alianza, ADNOC será “la primera compañía energética del mundo en usar esta tecnología para valorar cada barril mientras aún está en el subsuelo”. (Foto de Giuseppe CACACE / AFP)
Con esta alianza, ADNOC será “la primera compañía energética del mundo en usar esta tecnología para valorar cada barril mientras aún está en el subsuelo”. (Foto de Giuseppe CACACE / AFP)
/ GIUSEPPE CACACE
Por Agencia AFP

La petrolera estatal emiratí ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi) anunció el lunes una alianza con OpenAI por la que, según la firma, se convertirá en la primera energética del mundo en desplegar la plataforma de inteligencia artificial avanzada OpenAI Frontier.

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