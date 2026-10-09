BTS continuará su paso por Perú el viernes 9 y sábado 10 de octubre con dos conciertos en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial “Arirang”. El primer concierto de Bangtan, realizada el miércoles 7 de octubre, permitió conocer las canciones que integran el espectáculo y anticipar el repertorio que podría repetirse ante el público peruano.

El debut de BTS en Lima comenzó alrededor de las 8 p.m. y terminó aproximadamente a las 10:15 p. m., con una lista de 23 canciones que combinó material de su quinto álbum de estudio “Arirang” con temas de distintas etapas de su carrera. Aunque el primer show sirve como referencia para las fechas restantes, el orden de las canciones o la inclusión de alguna sorpresa podrían variar.

El concierto comenzó con “Hooligan”, “Aliens” y “Run BTS”. El espectáculo siguió con “They Don’t Know ’Bout Us”, “Like Animals”, “FAKE LOVE”, “SWIM” y “Merry Go Round”. Posteriormente, el grupo interpretó “2.0” y “NORMAL”, antes de dar paso a una selección que incluyó canciones nuevas y éxitos de años anteriores.

BTS vivió su primera noche en Lima cargada de mucha música, emoción y mensajes en español. (Foto: Hybe Latinoamérica)

La parte principal del setlist también comprendió “Not Today”, “MIC Drop”, “FYA”, “Fire”, “Body to Body” e “IDOL”.

Uno de los momentos centrales de la presentación fue el encore, bloque en el que los integrantes regresaron al escenario después de concluir la parte principal. En esta sección se interpretaron “Come Over”, “Butter”, “Dynamite”, “Please” e “Into the Sun”. Además, aparecieron como temas sorpresas las canciones: “HOME” y “Outro: Wings”.

Para los conciertos del 9 y 10 de octubre, ARMY de Perú también podrá revisar las guías oficiales difundidas por BIGHIT MUSIC a través de Weverse. Estos materiales indican los momentos en los que el público puede corear los nombres de los integrantes, responder a determinadas frases o acompañar las canciones.

Jin de BTS sorprendió a miles de seguidores que se reunieron en el Estadio San Marcos, al expresar en español su admiración por el ceviche. (Foto: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro)

Con el repertorio del primer concierto como referencia, las dos últimas presentaciones de BTS en el Estadio San Marcos reunirán canciones de “Arirang”, éxitos de su discografía y un cierre con temas adicionales. Eso sí, podría haber modificaciones.

El repertorio principal según el primer concierto de BTS en Perú será:

Hooligan

Aliens

Run BTS

They Don’t Know ‘Bout Us

Like Animals

FAKE LOVE

SWIM

Merry Go Round

2.0

NORMAL

Not Today

MIC Drop

FYA

Fire

Body to Body

IDOL