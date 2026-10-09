El primer concierto de BTS, realizada el miércoles 7 de octubre, permitió conocer el repertorio del espectáculo que podría repetirse para este 9 y 10 de octubre. (Foto: AFP)
El primer concierto de BTS, realizada el miércoles 7 de octubre, permitió conocer el repertorio del espectáculo que podría repetirse para este 9 y 10 de octubre. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

BTS continuará su paso por Perú el viernes 9 y sábado 10 de octubre con dos conciertos en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial “Arirang”. El primer concierto de Bangtan, realizada el miércoles 7 de octubre, permitió conocer las canciones que integran el espectáculo y anticipar el repertorio que podría repetirse ante el público peruano.

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