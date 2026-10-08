Foto promocional de BTS por su single "Dynamite". La banda acaba de ser nombrada como el grupo del año. (Foto: Big Hit Entertainment/Twitter)
Foto promocional de BTS por su single "Dynamite". La banda acaba de ser nombrada como el grupo del año. (Foto: Big Hit Entertainment/Twitter)
Por Redacción EC

BTS realizó su primer concierto en Perú el miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira “Arirang”. Ante un recinto lleno de ARMY, la agrupación surcoreana protagonizó una noche histórica que marcó su esperado encuentro con el público peruano. Cuando todo parecía haber terminado, Bangtan sorprendió al interpretar sus dos canciones más exitosas: “Dynamite” y “Butter”.

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