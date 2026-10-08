BTS realizó su primer concierto en Perú el miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira “Arirang”. Ante un recinto lleno de ARMY, la agrupación surcoreana protagonizó una noche histórica que marcó su esperado encuentro con el público peruano. Cuando todo parecía haber terminado, Bangtan sorprendió al interpretar sus dos canciones más exitosas: “Dynamite” y “Butter”.

El espectáculo comenzó aproximadamente a las 8 p.m., horario previsto por la organización, y marcó el inicio de una serie de tres presentaciones de la banda surcoreana. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook volverán a pisar el Estadio San Marcos el 9 y 10 de octubre.

Entre las canciones interpretadas durante el concierto estuvieron “Butter” y “Dynamite”, dos de los mayores éxitos internacionales de BTS. Ambos temas forman parte de la trayectoria global del grupo y han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales.

“Butter”, que durante años acompañó a sus seguidores a través de radios, plataformas de streaming y videos, adquirió una nueva dimensión al ser cantada en directo frente a miles de fanáticos que se dieron cita en el Estadio San Marcos.

La emoción continuó con “Dynamite”, otro de los temas más emblemáticos de BTS. El recinto se convirtió en una gran fiesta cuando los integrantes comenzaron a interpretar la canción y el público se puso de pie para acompañarlos. Los gritos y el canto de ARMY hicieron que el tema sonara con una fuerza distinta a la de cualquier reproducción digital.

Y es precisamente esa transformación la que convirtió al concierto en un momento especial para los fanáticos peruanos: “Butter” y “Dynamite” dejaron de ser canciones escuchadas a través de una pantalla o unos audífonos para convertirse en experiencias compartidas en vivo.

Dynamite em alta qualidade no D-1 em Lima. 🤩 https://t.co/jymnI8296N — Vivis⁷ é 13! (@vidaechwita) October 8, 2026

Además de estos éxitos, el concierto incluyó canciones correspondientes a la nueva etapa musical del grupo y otros temas de su repertorio.

La primera presentación fue solo el comienzo. BTS tiene programados otros dos conciertos en Lima, los días 9 y 10 de octubre, nuevamente en el Estadio San Marcos. De esta manera, la agrupación ofrecerá tres presentaciones en la capital peruana dentro de su gira mundial, una llegada que marca un antes y un después para ARMY en el país.