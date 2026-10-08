BTS llegó a Lima para reencontrarse con sus seguidores y, durante su primer concierto en la capital, sorprendió al público con un momento especial: la interpretación de dos canciones que no formaban parte del repertorio habitual y que fueron presentadas como temas exclusivos para esta presentación.

La noche estuvo marcada por los grandes éxitos del grupo surcoreano, pero hubo dos canciones que generaron una reacción especial entre los asistentes: “Home” y “Wings”. Ambas fueron incluidas como una sorpresa para el público que asistió al primer show de BTS en Lima.

BTS sorprendió a sus fans con dos canciones exclusivas en Lima

Durante el primer concierto de BTS en Lima, los integrantes del grupo prepararon un segmento especial para los ARMY peruanos. La elección de “Home” y “Wings” tomó por sorpresa a buena parte del público, especialmente por tratarse de canciones muy queridas dentro de la trayectoria del grupo.

La presentación rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, con los asistentes coreando las canciones y compartiendo videos del espectáculo en redes sociales.

“Home”: una de las canciones sorpresa de BTS en Lima

Uno de los momentos más celebrados del concierto fue cuando BTS interpretó “Home”, canción incluida originalmente en el álbum Map of the Soul: Persona.

El tema tiene un significado especial para los seguidores del grupo, ya que habla sobre encontrar un lugar de refugio y tranquilidad junto a las personas que uno quiere. Por ello, su interpretación en Lima tuvo una carga emocional particular para los ARMY.

La reacción del público peruano no se hizo esperar y “Home” terminó convirtiéndose en uno de los momentos destacados del primer concierto.

BTS también cantó “Wings” en su primer concierto en Lima

La segunda gran sorpresa de la noche fue “Wings”, otro tema que despertó la nostalgia de los seguidores que acompañan a BTS desde sus primeros años.

La canción está vinculada a una de las etapas más importantes de la carrera del grupo y su inclusión en el concierto permitió recuperar parte de ese sonido que marcó una generación de ARMY.

En Lima, el tema fue recibido con entusiasmo por los asistentes, quienes acompañaron la interpretación y convirtieron el momento en uno de los más especiales del espectáculo.

¿Por qué “Home” y “Wings” fueron tan especiales para los ARMY?

La elección de estos dos temas permitió recorrer diferentes momentos de la historia musical de BTS. Mientras “Home” pertenece a una etapa más reciente de su discografía, “Wings” conecta con los primeros años de consolidación internacional del grupo.

Para los seguidores peruanos, escuchar ambas canciones en vivo significó además disfrutar de un repertorio que iba más allá de los temas que suelen encabezar las presentaciones de BTS.

El primer concierto de BTS en Lima dejó varias sorpresas

El espectáculo no solo estuvo marcado por las canciones más conocidas del grupo. La inclusión de “Home” y “Wings” demostró que BTS había preparado momentos especiales para su paso por Lima.

Ambas interpretaciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde los asistentes compartieron videos y fotografías del concierto, destacando la reacción del público durante las canciones sorpresa.

BTS en Lima: una noche especial para los ARMY peruanos

El primer concierto de BTS en Lima quedará marcado por varios momentos especiales, pero la interpretación de “Home” y “Wings” tendrá un lugar particular entre los recuerdos de los asistentes.

Con estas dos canciones exclusivas, BTS consiguió sorprender nuevamente a sus seguidores y demostrar que su conexión con el público peruano también puede celebrarse recuperando temas queridos de distintas etapas de su carrera.