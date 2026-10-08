El fenómeno global de BTS desató una verdadera fiesta morada en la capital peruana. Durante el concierto celebrado este miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos, miles de fanáticos peruanos vibraron al ritmo de los mayores éxitos del septeto surcoreano. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos y potentes de la noche no vino solo de los micrófonos del escenario, sino de la tribuna: la multitud unida al unísono en el famoso fanchant (cántico de fans), un ritual donde el público se convierte en un protagonista clave del espectáculo.

¿Qué es exactamente el fanchant de BTS?

Un fanchant es una secuencia de coros, respuestas a las letras y gritos organizados que los seguidores memorizan para apoyar a sus artistas en vivo sin interrumpir sus líneas vocales.

En el caso de BTS, existe una secuencia principal —considerada el sello de identidad de ARMY— que recita los nombres reales de los siete integrantes ordenados estrictamente por edad (de mayor a menor), cerrando con el nombre de la agrupación:

Kim Namjoon (RM) Kim Seokjin (Jin) Min Yoongi (Suga) Jung Hoseok (J-Hope) Park Jimin (Jimin) Kim Taehyung (V) Jeon Jungkook (Jungkook) ¡BTS!

La explosión de energía durante Mic Drop en el Estadio San Marcos

Aunque el cántico acompaña la apertura de varias canciones, alcanzó su punto máximo de euforia cuando BTS interpretó el éxito mundial Mic Drop. Las potentes pausas rítmicas del tema producido junto a Steve Aoki permitieron que el coro de nombres retumbara a la máxima potencia en todo el recinto universitario.

Acompañado por el parpadeo masivo de los Army Bombs (los lightsticks oficiales sincronizados por radiofrecuencia) que tiñeron el recinto de morado, el fanchant en Lima demostró la euforia y energía del público local, sacando sonrisas y palabras de agradecimiento de los propios integrantes en el escenario.

¿Por qué los fans esperan años para gritarlo en vivo?

Para la comunidad seguidora en el país, frases como “Esperé ocho años para esto” resumen la carga emocional de ver al septeto finalmente en suelo peruano. La tradición del cántico cumple objetivos centrales en la cultura de sus presentaciones:

Reconocimiento equitativo: Brinda el mismo nivel de ovación individual a cada uno de los siete integrantes de la banda.

Brinda el mismo nivel de ovación individual a cada uno de los siete integrantes de la banda. Conexión directa: Crea una respuesta colectiva e inmediata hacia la agrupación en puntos estratégicos de la coreografía.

Crea una respuesta colectiva e inmediata hacia la agrupación en puntos estratégicos de la coreografía. Sentido de comunidad: Unifica a miles de asistentes en un solo idioma rítmico y coordinado dentro del estadio.

Fechas y entradas: ¿Cuándo serán los próximos conciertos de BTS en Lima?

Tras el arrollador éxito de su primera fecha en el Estadio San Marcos, la fiebre por el septeto surcoreano continúa en la capital. Los organizadores del evento han confirmado las siguientes fechas programadas para las próximas presentaciones en Lima:

Segunda fecha: Viernes 9 de octubre – Estadio San Marcos.

Viernes 9 de octubre – Estadio San Marcos. Tercera fecha: Sábado 10 de octubre – Estadio San Marcos.

Se recomienda a todos los asistentes acudir con anticipación y revisar las disposiciones de acceso vehicular y peatonal dispuestas por la Municipalidad de Lima alrededor de la avenida Venezuela y universitaria.