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Resumen

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La gente se refresca junto a un rociador de agua en la Plaza Principal de Cracovia, Polonia, el 5 de agosto de 2026. Una intensa ola de calor alcanza su punto máximo en Polonia, con temperaturas que llegan hasta los 40 °C y que provocan un riesgo extremo de incendios forestales en toda Europa. (Foto de Beata Zawrzel / NurPhoto vía AFP)
La gente se refresca junto a un rociador de agua en la Plaza Principal de Cracovia, Polonia, el 5 de agosto de 2026. Una intensa ola de calor alcanza su punto máximo en Polonia, con temperaturas que llegan hasta los 40 °C y que provocan un riesgo extremo de incendios forestales en toda Europa. (Foto de Beata Zawrzel / NurPhoto vía AFP)
/ BEATA ZAWRZEL
Por Agencia EFE

Las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero producidas durante la última década, posteriores al Acuerdo de París de 2015, han intensificado de una manera muy significativa las olas de calor que se han registrado en Europa.

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