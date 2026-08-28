"Grand Theft Auto VI" llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X y S el próximo 19 de noviembre.
"Grand Theft Auto VI" llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X y S el próximo 19 de noviembre.
/ Rockstar Games
Por Juan Luis Del Campo

Entre las revelaciones “Grand Theft Auto VI” está el regreso de un viejo compañero de la saga: el sistema de persecusión policial de seis estrellas.

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