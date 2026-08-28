Entre las revelaciones “Grand Theft Auto VI” está el regreso de un viejo compañero de la saga: el sistema de persecusión policial de seis estrellas.

El sistema, introducido en el primer juego de la franquicia allá en el lejano 1998, era una medida de medir la intensidad de la persecusión policial del jugador de acuerdo a la gravedad de sus crímenes, comenzando con un simple seguimiento de una patrulla y culminando, en juegos más avanzados, con la intervensión de fuerzas militares.

Si bien el primer juego y sus ‘spin-off’ “London 1969” y “London 1961” contó solo con cuatro estrellas, desde la salida de “Grand Theft Auto II” se mantuvo la tradición de las seis estrellas, algo que persistió hasta la salida de “Grand Theft Auto V” en que, quizás por el número de título, se redujo el sistema a solo cinco estrellas.

En esta captura del tráiler de "Grand Theft Auto VI" se puede ver el contorno de las seis estrellas de persecusión policial. / Rockstar Games

Una decisión que ha sido revertida en “Grand Theft Auto VI”, al menos según el tráiler extendido publicado el 27 de agosto en Netflix y YouTube que muestra una persecusión policial en la que, si bien no se llega a las legendarias seis estrellas, se puede ver que su contorno listo para activarse.

Queda en duda qué implicarán las seis estrellas en la nueva entrega de la famosa saga, a salir el próximo 19 de noviembre, pero al menos sabemos qué los desarrolladores Rockstar Games se han esmerado en dificultar la vida de sus jugadores cuando cometen crímenes, incluyendo un sistema mediante el cual pueden tener descripciones más exactas del personaje con el que estás jugando, incluido ropa, peinados e incluso una foto exacta de tu apariencia.

“Tenemos este sistema de rastreo”, explicó Rob Nelson, codirector del estudio Rockstar North, a IGN. “[La policía] sabe cómo me veo y qué ropa llevo puesta. [Si encuentro] un par de lentes, me los pongo y me pongo esta gorra de béisbol. Pero siguen sabiendo qué ropa llevo puesta, así que tendría que ir a una tienda de ropa o llamar a mi auto personal, que tiene ropa de recambio en la cajuela”.

Bajo este sistema, un cambio de peinado o de ropa modificará un poco tu apariencia, pero si mantienes alguna característica que ya les sea conocida podría causarte problemas para eludir a las fuerzas del orden.