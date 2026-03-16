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Resumen

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Los seguros no están diseñados para cubrir errores de las inteligencias artificiales... hasta ahora.
Los seguros no están diseñados para cubrir errores de las inteligencias artificiales... hasta ahora.
/ Pixabay
Por Agencia AFP

La inteligencia artificial (IA) gana autonomía y ahora puede realizar por sí sola numerosas tareas, pero sigue siendo propensa a errores, un riesgo que varias firmas aseguradoras ya aceptan cubrir para las empresas.

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