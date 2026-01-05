Samsung aprovechó el escenario global de CES 2026 en Las Vegas para presentar su visión “Tu compañero para la vida con IA” (Your Companion to AI Living), una propuesta que busca integrar la inteligencia artificial en todos los aspectos del día a día de sus usuarios, desde el entretenimiento y el hogar inteligente hasta el cuidado de la salud. Durante la antesala al evento, que se desarrolla del 4 al 7 de enero, la compañía surcoreana mostró en un ‘First Look’ cómo su ecosistema conectado apunta a transformar los dispositivos en asistentes activos que se adaptan a las rutinas y necesidades de los usuarios.

Más que un pantalla

El corazón de esta estrategia está en su renovada línea de pantallas con IA. Samsung destacó el Micro RGB de 130 pulgadas, un televisor que marca un salto en tamaño y calidad de imagen al ofrecer el espectro de color más amplio jamás visto en la marca. Gracias al Micro RGB AI Engine Pro, cada diodo rojo, verde y azul opera de manera independiente, logrando colores más precisos y una imagen notablemente más realista, todo enmarcado en un diseño “Timeless Frame” que prioriza la estética minimalista y evita distracciones.

La experiencia audiovisual se potencia con Vision AI Companion (VAC), un sistema que convierte al televisor en un verdadero compañero de entretenimiento y de vida. Esta tecnología no solo optimiza imagen y sonido, sino que también recomienda qué ver, qué música escuchar o incluso qué cocinar (con recetas incluidas), integrándose con otros dispositivos del hogar y tomando incluso objetivos de salud y fitness en cuenta en sus sugerencias. Modos como AI Soccer Mode Pro y AI Sound Controller Pro permiten personalizar la experiencia para eventos deportivos, películas o series mediante simples comandos de voz.

Micro RGB de 130 pulgadas, el nuevo televisor de alta gama de Samsung. / Samsung

Samsung también amplió su portafolio con productos pensados para distintos estilos de vida, como el OLED S95H ultradelgado, con estética de galería de arte, y el nuevo proyector portátil The Freestyle+, capaz de proyectar contenidos en paredes, techos o superficies irregulares. A ello se suma la compatibilidad de la línea 2026 con HDR10+ ADVANCED y la incorporación de Eclipsa Audio, su nuevo sistema de sonido espacial incluido en todos los televisores del próximo año.

En el segmento gamer, la compañía presentó su línea más ambiciosa de monitores Odyssey, encabezada por el Odyssey G9 3D 6K, junto a nuevos modelos G6 y G8 que elevan la resolución, la tasa de refresco y la inmersión visual. Todo este ecosistema se apoya en Tizen OS, que ahora promete hasta siete años de actualizaciones.

Electrodomésticos conectados para un hogar inteligente

La IA también se extiende al hogar inteligente. Samsung mostró electrodomésticos que funcionan como verdaderos asistentes, con el refrigerador Family Hub como eje central. Equipado con una versión actualizada de AI Vision integrado con Google Gemini, el sistema ahora reconoce alimentos, sugiere recetas y simplifica la planificación de comidas. Funciones como Video to Recipe, FoodNote y Voice ID buscan reducir el estrés cotidiano y personalizar la experiencia para cada miembro del hogar.

En el lavadero, el Bespoke AI Laundry Combo elimina la necesidad de transferir cargas, mientras que el Bespoke AI AirDresser facilita el cuidado de la ropa con vapor automático. Para la limpieza, el Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra incorpora sensores 3D para detectar líquidos y una cámara que permite monitorear el hogar a distancia, integrándose con una versión más conversacional de Bixby.

Guardianes de la salud

Finalmente, Samsung presentó su visión de cuidado proactivo de la salud, donde teléfonos, wearables y electrodomésticos trabajan en conjunto para anticipar problemas médicos, ofrecer asesoramiento personalizado y facilitar la atención remota, todo con el objetivo de adelantarse a cualquier enfermedad.

Por ejemplo, Samsung tiene como objetivo proporcionar un asesoramiento de salud personalizado, ofreciendo ejercicios efectivos y asesoramiento de sueño para ayudar a disminuir el riesgo de las principales enfermedades crónicas, y también sugiriendo recetas apropiadas basadas en los ingredientes disponibles en los refrigeradores conectados. Además, si se detecta cualquier signo o patrón anormal, alertará a los usuarios mientras permite que sus métricas de salud se compartan con los proveedores a través de la plataforma Xealth y para facilitar consultas profesionales virtuales.

Se trata de un complejo sistema que incluso puede detectar enfermedades como la demencia, con los dispositivos vestibles siendo capaces de registrar cambios sutiles en la movilidad, el habla y la interacción que pueden ser indicativos de cambios cognitivos a largo plazo.

Todo este ecosistema se sostiene sobre Samsung Knox y Knox Matrix, diseñados para proteger los datos del usuario en un entorno cada vez más impulsado por IA.

Con esta propuesta integral, Samsung busca posicionarse en CES 2026 no solo como un fabricante de dispositivos, sino como un proveedor de experiencias inteligentes que acompañan a los usuarios en cada aspecto de su vida diaria.