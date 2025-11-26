Inteligencia artificial y productividad en el Galaxy S25 FE: probamos las capacidades de lo nuevo de Samsung

Escucha la noticia
La serie Galaxy S25 de Samsung ya tiene una versión para más seguidores de la marca en nuestro país, y que mantiene las principales características en tecnología para celulares, tanto en resistencia, procesamiento, calidad de imagen y trabajo con inteligencia artificial. Se trata del Galaxy S25 FE.
Hemos probado por dos semanas este nuevo teléfono, que suele acompañar la serie. Además, puede ser bastante rentable si lo que se busca es un equipo con desempeño de alta gama y a un mejor pecio.
Antes de evaluar este dispositivo, tenemos que conocer las principales especificaciones.
|Especificaciones
|Dimensiones
|161.3mm x 76.6mm x 7.4mm
190 g
|Pantalla
|6.7 pulgadas
1080 x 2340 (FHD+)
Dynamic AMOLED 2X
|Procesador
|Samsung Exynos 2400
|Memoria RAM
|8 GB
|Almacenamiento
|256 GB
|Cámara frontal
|12 MP
|Cámaras traseras
|50.0 MP
12.0 MP
8.0 MP
|Batería
|4.900 mAh
|Colores
|Navy, Jetblack, White, Icyblue
Como se ve en la tabla, Samsung ha pensado entre cuatro opciones de colores. En esta ocasión, se ha probado el modelo Jetblack, que tiene una tonalidad oscura clásica. Por ese lado no hay mayor cambio en el equipo.
También mantiene los bordes curvos en su diseño, como en ediciones anteriores, y las marcas en el contorno. Sin embargo, da la impresión de ser más delgado, se siente menos robusto que otros equipos que le precedieron.
Y, efectivamente, según detalla la firma surcoreana este nuevo equipo cuenta con 7.4 mm de grosor y 190 gramos de peso, mientras que Galaxy S24 FE tenía un grosor de 8 mm y un peso de 213 g.
A pesar de esto, no parece ser un equipo frágil. Por el contrario, es bastante sólido, da la apariencia de estar hecho en una sola pieza, y eso es porque cuenta con el Corning Gorilla Glass Victus+ y su marco reforzado de Armor Aluminum. Su resistencia es IP68.
El resto del diseño no tiene mayor sorpresa. En la parte posterior se encuentran las tres cámaras ordenadas una sobre otra, como una columna, y muy cerca del borde. Además, sobresalen de la superficie del celular y esto puede ser un poco incómodo cuando se coloca sobre una mesa.
En general, se trata de un diseño recurrente de Samsung.
La IA y su rendimiento
Si bien no hay tanta sorpresa en el diseño, más allá de optar por un modelo más delgado y ligero, el Galaxy S25 FE se adentra en la inteligencia artificial, en los recursos que nos puede ofrecer para mejorar imágenes, dibujar, ampliarlas, y muchas otras opciones más.
Galaxy AI es el asistente que permite editar el contenido multimedia del dispositivo, para crear imágenes y videos. Por ejemplo, una de las opciones es el Asistente de Fotografía (Photo Assist), con el que se puede borrar objetos, moverlos, convertirlos en dibujos, y muchas cosas más.
Y si creíste que el borrado era algo fácil, el asistente de IA permite generar imágenes en la misma imagen. Es decir, se puede hacer unos trazos sencillos sobre la foto y la IA interpreta el dibujo. Por ejemplo, se puede trazar la silueta de un perro y la IA colocará la imagen de un perrito.
Como se ve, el Galaxy S25 FE es una apuesta por la producción. Su inteligencia artificial también permite la edición de audio para la eliminación del ruido de fondo, sin dañar la calidad. Además, se cuenta con la generación de reels para redes sociales y la creación de nuevos filtros personalizados. Y no hay que olvidar el trabajo con Gemini como asistente personal de IA, con el cual se puede tener acceso directo.
El rendimiento tiene un punto clave: el procesador. Samsung integra a este equipo el Exynos 2400, uno de los más recientes procesadores para el rendimiento de imagen, video y videojuego.
Según la firma surcoreana, Exynos 2400 es el procesador de rendimiento insignia de Samsung que permite una juegabilidad ultrasuave y una respuesta más rápida. Además, permite mantener el calor bajo control y el dispositivo no da la sensación de que se está recalentando al tacto.
Otra prueba de que este equipo está hecho para el trabajo es la velocidad de procesamiento. Cuando uno edita videos suele haber dos momentos críticos: cuando la línea de tiempo no responde y cuando la exportación del video demora una eternidad. Este equipo hace las dos cosas muy bien, rápido y preciso.
Las cámaras
Otro factor importante en este equipo es la variedad de cámaras. Son tres tipos en la parte trasera, en la que no hay cambios respecto a la anterior versión, el Galaxy S24 FE. Tenemos una cámara principal de 50MP, una cámara gran angular de 12MP y un telefoto de 8MP con zoom de hasta 3X.
Nada mal, pero donde sí hay una diferencia es en la cámara selfie. Se tiene una cámara de 12MP, mientras que en la edición anterior llegaba a los 10MP. Una diferencia de 2MP que pueden ser significativa.
Las cámaras ofrecen nitidez, colores reales con un buen contraste, y una buena definición del objeto, con un efecto bokeh o de desenfoque natural. Además, son bastante rápidas para la fotografía.
Su complemento es la grabación de video. En este campo el equipo de Samsung ofrece una grabación hasta 8K a 30fps, además del HD, FHD, UHD, y un zoom de 12X, aunque eso puede ir variando dependiendo de la resolución de la imagen. Claro, la grabación del sonido es estereo, en dos canales (izquierda y derecha).
En conclusión, se trata de un equipo que ofrece una gran variedad de posibilidades para trabajar. Y es que tanta tecnología, sumada a la inteligencia artificial, no debería ser desperdiciada. La suntuosidad no parece ser parte del diseño del equipo, no presenta cámaras enormes o algo disruptivo, y quizá por ello se apuesta por lo clásico, sobrio, compacto; hecho para producir.
A continuación, algunas imágenes que muestran el trabajo de este equipo, el Samsung Galaxy S25 FE.