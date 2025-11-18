El avance de las tecnologías de inteligencia artificial ha llevado a que la empecemos a integrar a nuestras vidas cotidianas. Las personas ahora utilizan servicios como ChatGPT o Gemini para resolver sus dudas, encontrar recetas y hasta elegir qué película ver o planear nuestros viajes.

Entra aquí Ofertas de vuelos, una nueva herramienta con inteligencia artificial (IA) de la página Google Vuelos diseñada para que los viajeros que buscan encontrar grandes ofertas no tengan más necesidad de buscar manualmente por horas.

El diferencial de esta función es que las personas ya no necesitarán probar cientos de combinaciones de fechas y destinos. Ahora, simplemente pueden describir su viaje ideal en lenguaje cotidiano –como si hablaran con un amigo– y la IA de Google hará el resto.

¿Cómo funciona?

Para comenzar, las personas pueden buscar algo como: “Quiero una semana de vacaciones en febrero desde Ciudad de México, busco un buen precio en un vuelo sin escalas a una ciudad con buen clima y buena comida”. Esta nueva herramienta interpretará los matices detrás de ese pedido y, a partir de datos en tiempo real de Google Vuelos, presentará rápidamente opciones relevantes de cientos de aerolíneas y de sitios de reserva.

La función fue presentada inicialmente en agosto en EE.UU., Canadá y la India, pero ahora ya está disponible en México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina y más de 200 países, en más de 60 idiomas, incluyendo español latinoamericano y portugués brasileño.