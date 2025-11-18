Una interrupción en los servicios de Cloudflare dejó esta mañana a numerosas plataformas digitales inoperativas o funcionando de forma errática. Entre los afectados se encuentra la red social X (antes Twitter), cuyo acceso fue interrumpido en varios países, informó El País.

De acuerdo al portal especializado Downdetector, los primeros reportes de fallos se registraron alrededor de las 6:30 A.M. (hora local) y alcanzaron su pico hacia las 7:00 A.M. Cloudflare comunicó que estaba investigando la incidencia y que varios clientes estaban afectados por “errores 500 generalizados, además de fallos en el panels de control la API de Cloudflare”, reportó el El HuffPost.

Fuera de X, también se reportaron caídas o ralentizaciones en plataformas como ChatGPT, League of Legends, Canva y servicios financieros. La cadena de fallos pone en evidencia la dependencia de la infraestructura de internet de unos pocos proveedores clave.

La empresa Cloudflare no detalló las causas exactas del fallo ni ofreció un plazo preciso para la recuperación completa de sus servicios. Mientras tanto, los usuarios fueron advertidos de que podrían seguir experimentando problemas intermitentes incluso después de la reapertura parcial de plataformas.