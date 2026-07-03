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Resumen

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Creadores de contenido tienen más opciones con X. (Foto referencial: magnific.com)
Creadores de contenido tienen más opciones con X. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

X ha lanzado Live Studio, un nuevo centro de gestión renovado para impulsar las retransmisiones en directo en la red social, con herramientas para facilitar las retransmisiones y la forma de conectarse con seguidores, además de incluir opciones para que los creadores de contenido obtengan mayores recompensas económicas.

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