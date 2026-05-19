Resumen

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Google cumple 16 años de operaciones en Perú, con contenido dedicado a nuestro país. (Foto: AFP)
Google cumple 16 años de operaciones en Perú, con contenido dedicado a nuestro país. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Hace 16 años Google inició sus operaciones en Perú. Fue el 18 de mayo de 2010 cuando el gigante de Internet ingresó a nuestras vidas con sus herramientas y dispositivos y, señala la firma, el impacto más visible se vive hoy en las calles y en los bolsillos.

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