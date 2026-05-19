Hace 16 años Google inició sus operaciones en Perú. Fue el 18 de mayo de 2010 cuando el gigante de Internet ingresó a nuestras vidas con sus herramientas y dispositivos y, señala la firma, el impacto más visible se vive hoy en las calles y en los bolsillos.

Enn 2012 comenzó con la llegada de YouTube y la digitalización inmersiva de Machu Picchu en Street View, siendo que para el 2023 la Billetera de Google desplazó el efectivo al introducir los pagos sin contacto desde el celular.

Para el 2024 se trabajó con GoogleMaps para encontrar orden en el caos del transporte urbano en Lima Metropolitana. En alianza estratégica con Ualabee, la aplicación pasó a predecir en tiempo real las frecuencias, horarios y rutas exactas de buses convencionales y alimentadores, devolviéndole el control del tiempo a los usuarios.

Hoy en día, el gran paso del ecosistema actual es hacer que el potencial de la tecnología esté al alcance, impulsando un entorno donde la IA y la seguridad digital actúen como motores de desarrollo integral, señala la empresa.

En esa línea, recipéntemente se destinó un fondo de USD 150,000 a la ONG Fundación Estrategia País para potenciar las capacidades en ciberseguridad de emprendedores locales y comunidades en crecimiento, brindándoles herramientas clave para la protección de sus datos comerciales, la prevención de riesgos y la consolidación de sus negocios en el mundo digital.

Por otro lado, a través de un fondo de 2 millones de soles otorgado a la organización Kodea, se logró capacitar 50,000 profesores y estudiantes de escuelas públicas en habilidades de Inteligencia Artificial. A este esfuerzo se sumó también el despliegue de 5,000 becas del programa Crece con Google, diseñadas para brindar acceso gratuito a certificaciones profesionales y cursos especializados en prompting, conectando el talento joven con nuevas oportunidades de empleabilidad.

El siguiente paso es la inteligencia artificial. Según señala Google, hoy en día el Perú se posiciona como un mercado altamente receptivo a las nuevas tecnologías. De acuerdo con estudios globales de Ipsos, el 66% de los peruanos conectados se muestra emocionado por los productos y servicios que utilizan Inteligencia Artificial (IA), ubicándose en el primer lugar de optimismo en América Latina. Asimismo, un 72% de los ciudadanos confía en que la IA transformará positivamente la manera en que realizan sus trabajos.