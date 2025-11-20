Los robots humanoides se han convertido en un guiño al futuro. Cada vez parecen estar más cerca de convivir con los humanos, y también son un reto para muchas potencias mundiales. Rusia no podía quedarse atrás.

Luego del fallido debut del modelo AIdol, un video muestra a otro robot humanoide bailando nada menos que frente al presidente ruso Vladimir Putin.

En medio del protagonismo de Estados Unidos y China en la robótica con inteligencia artificial (IA), la robótica rusa presentó su primer robot humanoide con inteligencia artificial, pero con un error que dio la vuelta al mundo.

El modelo AIdol se cayó durante la presentación en Moscú, mientras caminaba sobre un escenario, con el fondo musical de la película Rocky. “Esto es aprendizaje en tiempo real“, señaló la empresa.

Russian President Vladimir Putin was welcomed by a dancing robot as he arrived at an AI conference in Moscow. pic.twitter.com/qH64UajiPM — The Associated Press (@AP) November 19, 2025

Una semana después de ese momento, un nuevo video se ha difundido mostrando a otro robot realizando diversos movimientos frente a Vladimir Putin.

El nombre del robot es Green, señala la página 20 Minutos. Fue presentado durante la exposición tecnológica organizada por Sberbank. En el diálogo que tuvo con el presidente, el robot indicó que era el primer modelo ruso con IA integrada en un cuerpo físico.

“Muy bonita”, dijo el presidente sobre la actuación del robot. Pero las dudas persisten y en el video se observa como un agente de seguridad se coloca entre el robot y el mandatario.