La conectividad se ha vuelto importante en nuestras vidas, incluso para conducir un vehículo. Pero también es un riesgo. Una brecha en ciberseguridad podría poner dejar varios peligros para conductor, pasajeros y transeúntes.

Así lo reveló un informe de Kaspersky, durante el Security Analyst Summit 2025. Según detalla, esta brecha se puede deber a una falla en software.

De esa manera, indican, es posible tomar el control del sistema telemático de los vehículos, poniendo en riesgo la seguridad física de conductores y pasajeros. Entre las posibles acciones, se demostró que un atacante podría forzar cambios de marcha o apagar el motor mientras el vehículo está en movimiento.

Esta prueba se realizó de forma remota sobre los servicios públicos del fabricante y la infraestructura de su proveedor. Kaspersky encontró varios servicios web expuestos a través de una vulnerabilidad tipo Zero-Day en una aplicación pública utilizada por un contratista. Esto les permitió obtener una lista de usuarios y los hashes de sus contraseñas, algunas de las cuales se descifraron con facilidad debido a políticas de seguridad poco rigurosas

Ese acceso sirvió como puerta de entrada al sistema de seguimiento de incidencias del contratista, que contenía información sensible sobre la configuración de la infraestructura telemática del fabricante.

El objetivo es el vehículo

Entre los datos hallados figuraba un archivo con contraseñas cifradas de usuarios con acceso a uno de los servidores de telemática de los vehículos. En los automóviles modernos, la telemática permite recopilar, transmitir y analizar datos como la velocidad o la ubicación del coche.

Del lado de los vehículos, los analistas identificaron un firewall mal configurado que exponía servidores internos. Usando credenciales obtenidas, lograron ingresar al sistema y descubrir comandos que permitían cargar firmware modificado en la unidad de control telemático (TCU). Esto dio acceso al bus CAN (Controller Area Network), la red que conecta los distintos componentes del vehículo (como el motor o la transmisión), abriendo la posibilidad de manipular funciones críticas.

“Las fallas detectadas se originan en problemas muy comunes en la industria automotriz: servicios web públicos, contraseñas débiles, ausencia de autenticación de dos factores y almacenamiento no cifrado de datos sensibles. Este caso demuestra cómo un solo punto débil en la infraestructura de un contratista puede derivar en el compromiso total de una flota de vehículos conectados”, explicó Artem Zinenko, jefe del equipo de Investigación y Evaluación de Vulnerabilidades del Kaspersky ICS CERT.

Recomendaciones

Para evitar este tipo de riesgos de ciberseguridad en la industria automotriz, desde Kaspersky se da recomendaciones en dos ámbitos.

Primero, a los contratistas se recomienda restringir el acceso a servicios web mediante VPN, aislarlos de la red corporativa, aplicar políticas estrictas de contraseñas, activar la autenticación de dos factores, cifrar datos sensibles e integrar el registro de actividades con sistemas SIEM para monitoreo en tiempo real.

En tanto, a los fabricantes se les indica limitar el acceso a la plataforma telemática desde la red del vehículo, usar listas de permisos (allowlists) para interacciones de red, deshabilitar la autenticación por contraseña SSH, ejecutar servicios con privilegios mínimos y garantizar la autenticidad de los comandos en las TCU.