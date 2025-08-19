De teléfonos a la robótica: por qué Honor incursiona en la producción de robots humanoides

La marca de tecnología Honor, conocida por sus smartphones, anunció recientemente que incursionará en la robótica, especialmente en el desarrollo y producción de robots humanoides. Esta iniciativa es parte del “alfa plan”, una nueva dirección de la firma china presentada en el Mobile World Congress (MWC), uno de los eventos de tecnología más importantes del año.

La estrategia pretende lograr la evolución de fabricante de teléfonos a ser una empresa centrada en un ecosistema de dispositivos impulsados por inteligencia artificial. Muestra de ello es que a sus más recientes celulares como el Honor 400 les han añadido cerca de cuarenta herramientas de IA, además del Honor Share y su compatibilidad con iOS.

“El cambio no fue rápido, llevamos años ya trabajando en robótica. La planta de manufactura inteligente que tenemos en Shenzhen, al sur de China, tiene una automatización del 85% y, de ese 85%, el 60% está controlado por robótica creada específicamente por Honor. Entonces, trajimos todo ese aprendizaje de nuestra línea de producción de robótica ahora al frente comercial”, nos explica David Moheno, director de comunicaciones de la región latinoamericana en una entrevista con El Comercio.

Unitree en el MWC 2025 junto a la prensa internacional. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

El primer paso para su acercamiento a la robótica es la asociación con la empresa china Unitree Robotics, que tuvo una de sus primeras apariciones en el CES de Las Vegas con los movimientos del humanoide G1, creado para la labor doméstica y tazado en 16 mil dólares. Como recordamos, este robot 1,30 metros de altura y 35 kilogramos de peso, es capaz de limpiar, cocinar, responder a comandos de voz y mantener el equilibrio cuando se le empuja.

Honor también anunció un logro en robótica: la superación del récord de velocidad de carrera en robots humanoides. El protagonista, el mismo robot Unitree, fue entrenado con su algoritmo de IA desarrollado internamente con una interfaz abierta. De esta manera consiguió que el robot tuviera una velocidad máxima de 4 metros por segundo, casi el doble de lo que ofrecía en el CES 2025, marcando así un récord en esta categoría.

“Unitree está por ahora a cargo de toda la parte del hardware de los robots. Nosotros estamos a cargo de los algoritmos que los impulsan; sin embargo, la expectativa es que Honor en un futuro muy cercano tenga una autonomía total en el 360 del proceso de los robots. Es decir, no nada más la parte del algoritmo de inteligencia artificial, sino también de la manufactura”, añade Moheno a este Diario.

La firma estableció en abril de este año un “Departamento de Incubación de Nuevas Industrias”. Esta área se enfoca en el desarrollo de agentes de IA y en la llamada IA encarnada, que consiste en integrar la inteligencia artificial en cuerpos físicos capaces de interactuar con el entorno real de forma natural e intuitiva.

Honor cree que, por su ecosistema abierto de valor compartido, que permite una integración con dispositivos de otros sistemas operativos y otras marcas, la robótica va a encajar perfectamente. “Si lo podemos hacer con dispositivos de otros sistemas operativos de otros fabricantes, por qué no hacerlo con dispositivos o con productos de otras categorías y de otras industrias”.

Sobre el tema de seguridad, Moheno respondió que Honor, “está buscando inteligencia artificial con propósito de uso responsable, empoderadora, democrática; no suplantadora ni que ponga en peligro al usuario, ni que lo reemplace en el día a día. Al contrario, que ayude a potenciarlo, por ejemplo, en productividad. Siempre dejándole al ser humano el poder de decisión”.

El “alfa plan” consta de tres partes. La primera es el teléfono inteligente centrado en la IA, que integre agentes de IA para mejorar la productividad diaria. La segunda parte es un ecosistema abierto de dispositivos con IA, un ecosistema donde los dispositivos, desde smartphones hasta electrodomésticos, se conecten y colaboren mediante IA. El tercer nivel es la era de la IA general, que permita la coexistencia total con las personas.

Este robot humanoide de Tesla fue revelado al público durante la Exposición Mundial de Inteligencia 2024 en Tianjin (China), en junio de 2024. El desarrollo de esta tecnología es una de las grandes apuestas de la empresa que dirige Elon Musk (Foto: Pedro Pardo / AFP) / PEDRO PARDO

Se sabe que Tesla, Boston Dynamics, Xiaomi o Figure son empresas que concentran la atención en el desarrollo de un robots humanoide. Pero, en los últimos meses otros gigantes tecnológicos como Meta y Apple a su vez han entrado en el boom de la robótica.

Cabe comentar que, durante los últimos años, la robótica ha alcanzado un nivel nunca antes visto, con máquinas cada vez más autónomas, sensitivas y capaces de aprender.