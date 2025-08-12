Elon Musk afirmó que su compañía de inteligencia artificial, xAI, tomará “acciones legales inmediatas” contra Apple, empresa a la que acusa de manipular el ‘ránking’ del App Store en Estados Unidos en desmedro de la IA Grok, de su propiedad.

En una serie de mensajes en su red social X (antes Twitter), el multimillonario acusó a la compañía de la manzana de tener intereses políticos al no poner a Grok o al propio X en la lista de aplicaciones recomendadas del App Store, reportó el portal tecnológico The Verge.

“Apple se está comportando de tal manera que hace imposible que cualquier empresa de IA, excepto OpenAI, alcance el primer puesto en la App Store, lo que constituye una violación inequívoca de las leyes antimonopolio”, afirmó Musk. Cuando un usuario sostuvo que esta situación se debía a la alianza entre Apple y OpenAI en 2024, Musk respondió con un emoticón pensativo.

Sin embargo, una nota comunitaria que acompaña el mensaje pareció desmentir las afirmaciones del multimillonario, al señalar que el chatbot chino DeepSeek destronó a ChatGPT del tope de la lista en enero del 2025, mientras en Perplexity también superó a ChatGPT en la App Store de la India el pasado 18 de julio.

Sam Atman, CEO de OpenAI, disparó de vuelta a las afirmaciones de Musk, señalando que se trata de “una afirmación sorprendente, teniendo en cuenta de que sobre Elon penden acusaciones de manipular a X en beneficio propio y de sus empresas, y en perjuicio de sus competidores y de las personas que no le gustan.”

Hasta el momento no hay confirmación si es que xAI ha realmente iniciado acciones legales contra Apple, como Musk amenazó.