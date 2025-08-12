Elon Musk acusó a Apple de manipular los 'ránkings' del App Store en desmedro de sus apps X y Grok.
Elon Musk acusó a Apple de manipular los 'ránkings' del App Store en desmedro de sus apps X y Grok.
/ LIONEL BONAVENTURE
Redacción EC
Redacción EC

afirmó que su compañía de inteligencia artificial, xAI, tomará “acciones legales inmediatas” contra , empresa a la que acusa de manipular el ‘ránking’ del App Store en Estados Unidos en desmedro de la IA Grok, de su propiedad.

MIRA: ¿Por qué el fallo contra Tesla por $243 millones podría cambiarlo todo para Elon Musk?

En una serie de mensajes en su red social X (antes Twitter), el multimillonario acusó a la compañía de la manzana de tener intereses políticos al no poner a Grok o al propio X en la lista de aplicaciones recomendadas del App Store, .

“Apple se está comportando de tal manera que hace imposible que cualquier empresa de IA, excepto OpenAI, alcance el primer puesto en la App Store, lo que constituye una violación inequívoca de las leyes antimonopolio”, . Cuando un usuario sostuvo que esta situación se debía a la alianza entre Apple y OpenAI en 2024, Musk respondió con un emoticón pensativo.

Sin embargo, una nota comunitaria que acompaña el mensaje pareció desmentir las afirmaciones del multimillonario, al señalar que el chatbot chino DeepSeek destronó a ChatGPT del tope de la lista en enero del 2025, mientras en Perplexity también superó a ChatGPT en la App Store de la India el pasado 18 de julio.

Sam Atman, CEO de OpenAI, disparó de vuelta a las afirmaciones de Musk, que se trata de “una afirmación sorprendente, teniendo en cuenta de que sobre Elon penden acusaciones de manipular a X en beneficio propio y de sus empresas, y en perjuicio de sus competidores y de las personas que no le gustan.”

Hasta el momento no hay confirmación si es que xAI ha realmente iniciado acciones legales contra Apple, como Musk amenazó.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC