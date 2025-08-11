Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk.
Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk.
Agencia Europa Press
Agencia Europa Press

Escucha la noticia

00:0000:00
xAI abre Grok 4 para todos los usuarios
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
xAI abre Grok 4 para todos los usuarios

xAI abre Grok 4 para todos los usuarios

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

xAI ha liberado para que todos los usuarios puedan utilizar este modelo de (IA), también de manera gratuita, días después de que lanzara en ChatGPT.

MIRA: ¿Real o falso?: Guía básica para identificar ‘deepfakes’ y evitar ser estafado | Entrevista

La nueva versión del modelo de xAI se presentó a principios de julio como “la IA más inteligente del mundo”, con capacidad para superar el nivel de doctorado en cualquier materia.

Newsletter El Comercio MedIA

Alicia Rojas

Este modelo se incluyó primero en las suscripciones de pago dada su potencia, pero xAI ha decidido ahora liberar Grok 4, para que cualquier usuario pueda usarlo de manera gratuita tanto en la app móvil (disponible para Android e iOS) como en la web.

Como explica en la red social X, los usuarios tienen dos formas de usar gratis Grok 4: con el modo Auto, de manera automática redirige las cuestiones complejas del usuario para que las responsa este último modelo, o con el modo Experto, que siempre utilizará Grok 4.

Para que los usuarios de todo el mundo puedan explorar el potencial de Grok 4, desde xAI han informado de que de manera temporal han elevado los límites de uso.

Esta apertura responde al reciente lanzamiento de GPT-5, que OpenAI considera como el más avanzado del mundo, y que la firma tecnológica puso a disposición de todos los usuarios de manera inmediata.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC