El Servicio Militar Obligatorio inicia una nueva fase con modificaciones relevantes en su sistema de formación y en los mecanismos para cumplir con este deber. Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante el mes de agosto los jóvenes nacidos en 2008 deberán continuar con el proceso requerido para tramitar la Cartilla de Identidad Militar, documento indispensable dentro de este procedimiento. El Servicio Militar Nacional está dirigido a los ciudadanos mexicanos que alcancen la mayoría de edad durante 2026, además de remisos y mujeres que decidan participar de manera voluntaria. El primer paso del proceso corresponde al alistamiento, trámite que debe realizarse en las juntas municipales o alcaldías correspondientes y que constituye un requisito esencial, ya que sin este registro inicial no es posible avanzar hacia las siguientes etapas establecidas.

¿Cuándo inicia y cuantos periodos se tendrá como capacitación para cumplir con el Servicio Militar Nacional?

Según lo informado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante el mes de agosto los jóvenes nacidos en 2008 deberán continuar con el procedimiento obligatorio para tramitar la Cartilla de Identidad Militar. Entre las modificaciones más relevantes del nuevo esquema destaca la reducción del periodo de capacitación, con el objetivo de ajustar el proceso a un formato más flexible. Con este nuevo sistema, la preparación se desarrollará en dos ciclos de 13 sábados cada uno, con sesiones de seis horas por jornada. Asimismo, el cumplimiento del Servicio Militar Nacional contempla cinco etapas diferenciadas y la documentación correspondiente será otorgada únicamente a quienes hayan concluido satisfactoriamente esta obligación establecida por la Constitución.

¿Cuáles son las cinco fases del Servicio Militar Nacional en México para al final obtener la Cartilla Militar?

El Servicio Militar Nacional (SMN) en México se desarrolla a través de cinco fases obligatorias, las cuales deben completarse para obtener la Cartilla Militar liberada:

Alistamiento: Es la etapa inicial del proceso. Los jóvenes que cumplen 18 años, además de remisos y mujeres voluntarias, realizan su registro en juntas municipales, alcaldías o consulados para tramitar la Cartilla de Identidad Militar.

Es la etapa inicial del proceso. Los jóvenes que cumplen 18 años, además de remisos y mujeres voluntarias, realizan su registro en juntas municipales, alcaldías o consulados para tramitar la Cartilla de Identidad Militar. Sorteo: Se realiza generalmente durante noviembre y determina la modalidad en la que cada persona cumplirá el servicio. Mediante el sistema de bolas (blanca, azul o negra) se define si realizará adiestramiento en unidades militares o quedará a disponibilidad.

Se realiza generalmente durante noviembre y determina la modalidad en la que cada persona cumplirá el servicio. Mediante el sistema de bolas (blanca, azul o negra) se define si realizará adiestramiento en unidades militares o quedará a disponibilidad. Reclutamiento: En esta fase las autoridades reciben la documentación y concentran a las personas que fueron asignadas a realizar el servicio activo para integrarlas a los centros correspondientes.

En esta fase las autoridades reciben la documentación y concentran a las personas que fueron asignadas a realizar el servicio activo para integrarlas a los centros correspondientes. Adiestramiento: Es la etapa de formación militar y cívica. Con los cambios recientes, la capacitación se redujo y ahora se realiza en periodos más cortos con sesiones sabatinas, enfocadas en disciplina, valores, protección civil y conocimientos básicos militares.

Es la etapa de formación militar y cívica. Con los cambios recientes, la capacitación se redujo y ahora se realiza en periodos más cortos con sesiones sabatinas, enfocadas en disciplina, valores, protección civil y conocimientos básicos militares. Liberación: Es la etapa final. Quienes cumplen satisfactoriamente con todas las obligaciones reciben la Cartilla Militar liberada y la hoja correspondiente que acredita la conclusión del proceso.

¿Qué documentos necesitan presentar las personas que deben realizar el Servicio Militar Nacional en México?

Las personas que deben realizar el Servicio Militar Nacional en México necesitan cumplir con una serie de requisitos y presentar documentación para iniciar el proceso de alistamiento y obtener la Cartilla Militar. Los principales documentos solicitados por la Secretaría de la Defensa Nacional son:

Acta de nacimiento certificada (original y copia).

Comprobante de domicilio vigente (agua, luz, teléfono u otro).

Comprobante del último grado de estudios.

CURP (original y copia).

Cuatro fotografías recientes con características específicas establecidas por la autoridad.

Además de la documentación, quienes sean llamados a realizar el servicio deben participar en las etapas del proceso, que incluyen registro, sorteo y adiestramiento. Con el esquema actualizado, la capacitación se realiza en sesiones sabatinas distribuidas en periodos específicos. La Cartilla Militar liberada se entrega únicamente a quienes concluyen satisfactoriamente las fases establecidas por el Servicio Militar Nacional.

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