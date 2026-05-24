Por Redacción EC

El Servicio Militar Obligatorio inicia una nueva fase con modificaciones relevantes en su sistema de formación y en los mecanismos para cumplir con este deber. Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante el mes de agosto los jóvenes nacidos en 2008 deberán continuar con el proceso requerido para tramitar la Cartilla de Identidad Militar, documento indispensable dentro de este procedimiento. El Servicio Militar Nacional está dirigido a los ciudadanos mexicanos que alcancen la mayoría de edad durante 2026, además de remisos y mujeres que decidan participar de manera voluntaria. El primer paso del proceso corresponde al alistamiento, trámite que debe realizarse en las juntas municipales o alcaldías correspondientes y que constituye un requisito esencial, ya que sin este registro inicial no es posible avanzar hacia las siguientes etapas establecidas.