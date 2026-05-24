Por Redacción EC

El Servicio Militar es un derecho constitucional que faculta a todo ciudadano peruano a integrar la Defensa Nacional, ya sea en la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea o el Ejército del Perú. No obstante, para poder ingresar a la institución, el Gobierno peruano estableció una serie de requisitos, entre ellos tener entre 18 y 30 años, presentar el DNI, constancia de inscripción o libreta militar, entre otros. En ese contexto, el Ministerio de Defensa (Mindef) anunció una buena noticia para los más de 45 mil jóvenes que realizan el Servicio Militar Acuartelado en el país debido al incremento en su asignación económica mensual. De esta manera, el incentivo financiero busca mantener el compromiso de servicio en beneficio de la soberanía nacional. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.