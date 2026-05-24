El Servicio Militar es un derecho constitucional que faculta a todo ciudadano peruano a integrar la Defensa Nacional, ya sea en la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea o el Ejército del Perú. No obstante, para poder ingresar a la institución, el Gobierno peruano estableció una serie de requisitos, entre ellos tener entre 18 y 30 años, presentar el DNI, constancia de inscripción o libreta militar, entre otros. En ese contexto, el Ministerio de Defensa (Mindef) anunció una buena noticia para los más de 45 mil jóvenes que realizan el Servicio Militar Acuartelado en el país debido al incremento en su asignación económica mensual. De esta manera, el incentivo financiero busca mantener el compromiso de servicio en beneficio de la soberanía nacional. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO SE INCREMENTARÁ LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA DEL PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR ACUARTELADO?

Durante una visita de trabajo a las Fuerzas Armadas en Andahuaylas (Apurímac), el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, informó que desde junio se incrementará el 50 % en la asignación económica mensual para los más de 45 mil jóvenes que forman parte del Servicio Militar Acuartelado. Así, este aumento está dirigido exclusivamente al personal que realiza el servicio militar regular y también a aquellos que continúan en etapas de reenganche, según el tiempo de permanencia en el Ejército del Perú, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, conforme comparte La República.

Con esta disposición, el Mindef tiene como objetivo reforzar el Servicio Militar Acuartelado y brindar mejores condiciones para el desempeño, la continuidad y la capacitación del personal que sirve al país. “Siguiendo la línea marcada por el presidente de la república, José María Balcázar, a partir de junio confirmó el incremento del 50 % en la propina para el personal de tropa. Sigan siendo el brazo constructor del desarrollo, el escudo protector de nuestra soberanía y el orgullo de Andahuaylas. El Perú entero les agradece su abnegado servicio”, dijo Flores, a través de Andina.

¿QUÉ PASA SI UN JOVEN NO SE INSCRIBE EN EL REGISTRO MILITAR?

La Ley N.° 29248 establece que los jóvenes en edad de realizar el Servicio Militar deben registrarse obligatoriamente en el Registro Militar. Este trámite puede hacerse en oficinas regionales, sedes militares o mediante la plataforma virtual habilitada por el Ministerio de Defensa. Quienes incumplan con la inscripción dentro del plazo establecido recibirán una multa de S/ 275, equivalente al 5 % de la UIT. Además, la falta de registro puede generar inconvenientes para realizar diversos trámites administrativos y obtener documentos oficiales, según explica Infobae.