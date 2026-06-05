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El evento también contará con la participación de las bandas locales 380, AKA, Juan Gris y otros | Foto: Difusión
El evento también contará con la participación de las bandas locales 380, AKA, Juan Gris y otros | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La banda limeña de pop alternativo Gente Maravillosa lanzó de manera oficial “Casa Maravillosa”, su primer álbum de estudio, y anunció un concierto de presentación para el próximo sábado 13 de junio desde las 4:00 p.m. en el Teatro Kantaro de Lima.

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