La banda limeña de pop alternativo Gente Maravillosa lanzó de manera oficial “Casa Maravillosa”, su primer álbum de estudio, y anunció un concierto de presentación para el próximo sábado 13 de junio desde las 4:00 p.m. en el Teatro Kantaro de Lima.

Esta nueva producción discográfica contiene 11 canciones y llega tras el debut del grupo en 2023 con su EP “Basado en hechos reales”. El sonido del disco combina guitarras eléctricas saturadas y sintetizadores, mientras que las letras abordan de forma directa temas como la ansiedad, la nostalgia y la búsqueda de identidad.

El concierto de presentación tendrá una estructura conceptual dividida en cuatro actos. Para este espectáculo, la agrupación sumará a cinco músicos de apoyo en escena, quienes estarán a cargo de una sección de vientos, cuerdas y una guitarra adicional.

El grupo, integrado por Jc Espinoza, Dani Maravilla, Sebastian Guzmán, Edu Suarez, Joaquín Torrico, Susana Fátima y Kenzit Wong, busca trasladar al escenario la propuesta interactiva con la que ya ha recorrido ciudades como Arequipa, Ica y Trujillo.

El evento también contará con la participación de las bandas 380, AKA, Juan Gris, Nuevas Máquinas, The Faites y Matlocano, completando un festival dedicado a la escena musical independiente.

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