Jeffry Fischman, fundador de Libido, presentó una nueva versión de "Invencible". (Foto: Difusión)
Jeffry Fischman, fundador de Libido, presentó una nueva versión de "Invencible". (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Jeffry Fischman, fundador y principal compositor de Libido, presentó una nueva versión de “Invencible”, uno de los temas más emblemáticos de la banda peruana. El lanzamiento forma parte de su proyecto “Sesiones desde Fisch Studios”, una serie de interpretaciones en vivo que ya se encuentra disponible en plataformas oficiales del artista y en YouTube.

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