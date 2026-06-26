Jeffry Fischman, fundador y principal compositor de Libido, presentó una nueva versión de “Invencible”, uno de los temas más emblemáticos de la banda peruana. El lanzamiento forma parte de su proyecto “Sesiones desde Fisch Studios”, una serie de interpretaciones en vivo que ya se encuentra disponible en plataformas oficiales del artista y en YouTube.

Lejos de apostar únicamente por la nostalgia, Fischman busca ofrecer una mirada renovada a las canciones que marcaron su trayectoria. El músico reinterpreta sus composiciones desde la experiencia adquirida como compositor, productor y ahora también como solista, otorgándoles una nueva identidad sonora.

“Invencible”, publicada originalmente en el álbum Pop Porn de 2002, es la primera entrega de esta propuesta grabada en vivo desde su estudio en Lima. En estas sesiones, el artista está acompañado por músicos cercanos con quienes apuesta por versiones más orgánicas, sin intentar replicar fielmente las grabaciones originales.

Jeffry Fischman, fundador de Libido, presentó una nueva versión de “Invencible”. (Foto: Difusión)

“No quise volver a grabar estas canciones para mirar hacia atrás, sino para entender quién soy hoy. Son canciones que han crecido conmigo y que revelan nuevos significados con el tiempo”, señaló Fischman sobre el propósito de este proyecto musical.

Las grabaciones también sirven como carta de presentación de Fisch Studios, el nuevo espacio creativo del músico, concebido para la producción y el desarrollo de proyectos musicales en el país, además de convertirse en el escenario principal de estas sesiones.

Este lanzamiento coincide con una nueva etapa en la carrera del artista. Hace poco estrenó “Alejándome de Ti”, su primer sencillo como solista, una producción que ha comenzado a captar la atención de medios especializados en Perú, México y Colombia.

Jeffry Fischman, fundador de Libido, presentó una nueva versión de “Invencible”. (Foto: Difusión)

Reconocido como fundador de Libido, agrupación incluida por Billboard entre las 50 bandas de rock en español más importantes de todos los tiempos, Jeffry Fischman continúa ampliando su legado musical. El artista adelantó que las próximas entregas de “Sesiones desde Fisch Studios 2026” se estrenarán muy pronto a través de sus canales oficiales.