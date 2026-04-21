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Jeffry Fischman debuta como solista con el lanzamiento de “Alejándome de ti”. (Foto: Difusión)
Jeffry Fischman debuta como solista con el lanzamiento de “Alejándome de ti”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Jeffry Fischman, recordado compositor de Libido, presenta “Alejándome de ti”, su primer sencillo como solista, marcando así el inicio de su nueva etapa musical. La canción fue escrita durante un momento de transición en Nueva York y producida entre Perú, Argentina y Estados Unidos.

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