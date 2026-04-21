Jeffry Fischman, recordado compositor de Libido, presenta “Alejándome de ti”, su primer sencillo como solista, marcando así el inicio de su nueva etapa musical. La canción fue escrita durante un momento de transición en Nueva York y producida entre Perú, Argentina y Estados Unidos.

Jeffry Fischman es conocido por ser fundador y principal compositor de Libido, una de las agrupaciones más influyentes del rock peruano de los años 2000. Bajo su autoría nacieron temas icónicos como “En esta habitación”, “Invencible” y “Sin rencor”. La banda fue incluso reconocida por Billboard dentro de las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos.

LEE MÁS: Nicole Zignago abraza el amor propio en su álbum de estudio y anuncia gira por Perú

“Alejándome de ti” parte de una ruptura, pero trasciende el relato romántico para abordar procesos de cambio personal, crecimiento y la incertidumbre de avanzar sin respuestas claras. La canción combina una letra introspectiva con una energía fresca y envolvente, conectando con quienes atraviesan momentos de cambios.

Jeffry Fischman debuta como solista con el lanzamiento de “Alejándome de ti”. (Foto: Difusión)

El sencillo fue coproducido con Tweety González en el estudio Unísono de Buenos Aires, y cuenta con la colaboración de destacados músicos. La mezcla estuvo a cargo de Tom Lord-Alge y el mastering de Ted Jensen, ambos referentes internacionales de la industria musical.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Rodrigo Dulanto, que retrata una historia de transformación personal en paralelo a la fuerza de una banda en vivo. En esta nueva etapa, Fischman asume el rol de frontman junto a una alineación completamente femenina, reforzando el concepto de cambio y renovación.

Más que un debut solista, “Alejándome de ti” representa una etapa más directa y auténtica para Jeffry Fischman, quien apuesta por una conexión emocional con su audiencia, basada en la experiencia y la evolución personal.