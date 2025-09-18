En medio de un concierto realizado en el Teatro Moliné de Chiclayo, la cantante Eva Ayllón sorprendió a los asistentes del evento tras invitar al escenario a su mano derecha y amiga, la exvoleibolista Natalia Málaga.

Según un video compartido en TikTok, que se viralizó inmediatamente, Ayllón hizo una pausa durante su presentación para presentar a Málaga, a quien se refirió con humor como “la que no le gusta que le digan mánager”.

Tras la ovación del público, Málaga subió al escenario para recibir un afectuoso beso en la mejilla de Ayllón, quien le dedicó unas palabras de agradecimiento. “Mi suerte ha cambiado a tu lado”, expresó la artista.

Una vez que Málaga se retiró del escenario, Ayllón continuó bromeando sobre su amistad. “Digo que mi suerte ha cambiado porque me ‘carajea’ como ustedes no tienen idea, cómo fastidia esta mujer, por Dios”, lo que generó risas entre los presentes.

Este gesto público llega en medio de especulaciones y rumores sobre la naturaleza de su relación, misma que ambas negaron se tratase de un romántica. “No es mi pareja, ya para aclara de una vez. Les encanta el morbo y la cochinada”, dijo la cantante en una entrevista con Magaly Medina.

De tal modo, Málaga fue clara en decir que su única relación con Eva es amical, ya que, desde hace algún tiempo, vienen trabajando juntas. “No soy pareja de Eva Ayllón, es mi íntima amiga, una amiga que trabaja conmigo, que nos conocemos muchísimo”, comentó.