El Ministerio de Cultura lamentó profundamente el fallecimiento de Nora Edith Barr García, conocida como la ‘Flor Morena de la Canción Criolla’. La destacada intérprete que dedicó parte importante de su trayectoria a la difusión de la música peruana y a una de las expresiones más representativas de la identidad cultural nacional falleció a los 90 años.

A través de las redes sociales, la institución destacó la importancia de la cantante y su aporte a la música criolla. “Su calidad interpretativa y dedicación especial a la música criolla forman parte de la memoria musical del Perú”, señaló el Mincul.

La entidad cultural remarcó que la trayectoria de Nora Edith Barr García trasciende su actividad artística y forma parte de la historia musical del país. Su trabajo contribuyó a mantener vigente una tradición que reúne composiciones, voces y expresiones que han acompañado a distintas generaciones.

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“Dejando un legado que continuará inspirando a las nuevas generaciones y a quienes mantienen viva esta expresión cultural”, expresó la institución en su mensaje, resaltando la vigencia de la música peruana.

La partida de la intérprete también representa un momento de pesar para la comunidad artística y cultural, que reconoce en su trayectoria una contribución a la preservación y difusión de la música criolla.

El Ministerio de Cultura extendió sus condolencias a las personas cercanas a la artista y a todos aquellos que compartieron con ella su trayectoria. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades, colegas, y a toda la comunidad artística y cultural que hoy despide a una de sus más queridas representantes”, manifestó la institución.

Edith Barr, “La Flor Morena de la Canción Criolla”, construyó una trayectoria de más de siete décadas dedicada a la música peruana. (Foto: Richard Hirano) / RICHARD HIRANO

Con el fallecimiento de Edith Barr García, la música peruana despide a una intérprete recordada como ‘Flor Morena de la Canción Criolla’. Diversos artistas han recurrido a sus redes sociales para despedirse con un emotivo mensaje, entre ellos, Bartola, Cecilia Bracamonte, Eva Ayllón y más.