A través de las redes sociales, la institución destacó la importancia de la cantante y su aporte a la música criolla. “Su calidad interpretativa y dedicación especial a la música criolla forman parte de la memoria musical del Perú”, señaló el Mincul.
La entidad cultural remarcó que la trayectoria de Nora Edith Barr Garcíatrasciende su actividad artística y forma parte de la historia musical del país. Su trabajo contribuyó a mantener vigente una tradición que reúne composiciones, voces y expresiones que han acompañado a distintas generaciones.
“Dejando un legado que continuará inspirando a las nuevas generaciones y a quienes mantienen viva esta expresión cultural”, expresó la institución en su mensaje, resaltando la vigencia de la música peruana.
La partida de la intérprete también representa un momento de pesar para la comunidad artística y cultural, que reconoce en su trayectoria una contribución a la preservación y difusión de la música criolla.
El Ministerio de Cultura extendió sus condolencias a las personas cercanas a la artista y a todos aquellos que compartieron con ella su trayectoria. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades, colegas, y a toda la comunidad artística y cultural que hoy despide a una de sus más queridas representantes”, manifestó la institución.
Con el fallecimiento de Edith Barr García, la música peruana despide a una intérprete recordada como ‘Flor Morena de la Canción Criolla’. Diversos artistas han recurrido a sus redes sociales para despedirse con un emotivo mensaje, entre ellos, Bartola, Cecilia Bracamonte, Eva Ayllón y más.
Rodeada de estrellas como Messi y Suárez, confiesa: 'Cantar es un reto hermoso'. Pero su gran sueño es entonar el himno del Perú junto a nuestra selección.