El Ministerio de Cultura expresó sus condolencias por la partida de la reconocida reconocida cantante Edith Barr. (Foto: Instagram / @minculturape)
El Ministerio de Cultura expresó sus condolencias por la partida de la reconocida reconocida cantante Edith Barr. (Foto: Instagram / @minculturape)
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura lamentó profundamente el fallecimiento de Nora Edith Barr García, conocida como la ‘Flor Morena de la Canción Criolla’. La destacada intérprete que dedicó parte importante de su trayectoria a la difusión de la música peruana y a una de las expresiones más representativas de la identidad cultural nacional falleció a los 90 años.

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