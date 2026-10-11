Hay viajes que buscan nuevos destinos y otros que proponen cambiar la manera de mirar los que ya existen. En Carhuaz, Áncash, una nueva experiencia invita al viajero a levantar la vista, descubrir las constelaciones desde la cosmovisión andina y entender que la riqueza de un territorio también puede encontrarse sobre nuestras cabezas. Se trata de Hanan Pacha (‘el mundo de arriba’, traducido del quechua al español), una propuesta de “g-astroturismo” desarrollada por Wayarumi Hotel (@wayarumi) junto a la asociación peruana Alumbra Azul (@alumbraazul).

La experiencia, que tuvo su primera edición del 4 al 6 de setiembre, reunió astroturismo y gastronomía de autor en un formato íntimo para diez personas. El punto de encuentro es Wayarumi, un hotel boutique ubicado en el valle del Callejón de Huaylas, entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, cerca de los sitios arqueológicos preincas Pampa Hirca y Piedra del Mono. El espacio funciona con energía solar, promueve la economía circular y trabaja con productos de su propio huerto y de campesinos locales. Ideal para esos viajeros que apuestan por un turismo más responsable.

Una muestra de lo que promete el astroturismo en el Huascarán. / Alumbra Azul+

Reconectar con la naturaleza

La propuesta parte de una premisa sencilla: volver a conectar con aquello que está cerca, pero que muchas veces dejamos de observar. “El viajero contemporáneo ya no busca simplemente acumular destinos, sino vivir experiencias auténticas que combinen aprendizaje, calma y un compromiso real con el territorio. Tras la pandemia, se volvió muy clara la necesidad de reconectar con la naturaleza en espacios poco frecuentados”, explica Laura Torres, astrofotógrafa y fundadora de Alumbra Azul.

En el caso de Hanan Pacha, esa conexión ocurre literalmente mirando hacia arriba. Los cielos de la zona presentan niveles cuatro y tres en la escala de Bortle, un estándar internacional que mide la oscuridad y la ausencia de contaminación lumínica. Con apoyo de un telescopio de espacio profundo, los participantes pueden observar cuerpos celestes como la nebulosa de La Laguna (M8), Escorpio y la Cruz del Sur. Pero la experiencia no se queda en la astronomía occidental: también incorpora las constelaciones oscuras de la cosmovisión andina, entre ellas Yakana, la llama celestial.

Alumbra Azul y Wayarumi ya alistan las próximas citas de g-astroturismo para el año que viene. En sus redes sociales comparten todos los detalles. (Foto: Alumbra Azul)

Cada mirada cuenta

No hace falta ser fotógrafo para participar. Los talleres de astrofotografía están pensados para principiantes y enseñan a aprovechar tanto cámaras profesionales como teléfonos celulares. “La tecnología nos permite acercarnos al cosmos de forma más accesible; lo fundamental no es el equipo con el que cuentas, sino la curiosidad y las ganas de explorar que traes contigo”, señala Torres.

El concepto de g-astroturismo suma una segunda dimensión: la gastronomía. La idea es establecer un diálogo entre lo que está arriba y lo que se encuentra bajo los pies. Durante la experiencia, el chef ancashino Darwen Salazar trabaja con ingredientes de origen y técnicas contemporáneas en platos que incluyen tartar de beterraga, hongos silvestres de las alturas y una reinterpretación de la pachamanca.

El momento central llega con Del Cosmos a la Mesa, una cena de cuatro tiempos servida al aire libre frente al Huascarán. Papas nativas cultivadas a distintas altitudes, carnes de crianza local y hierbas silvestres de montaña forman parte de un menú que busca contar el territorio desde sus sabores.

Además… Explora Wayarumi Con un formato íntimo de solo seis habitaciones, Wayarumi propone una estadía para disfrutar con calma del paisaje y del entorno natural de Carhuaz. Su infraestructura funciona con energía solar, promueve la economía circular y custodia responsablemente los vestigios arqueológicos descubiertos en su predio.

Para Torres, esa combinación es precisamente lo que diferencia la propuesta. “Es una vivencia integral que permite descubrir el territorio andino desde una perspectiva totalmente distinta. No solo se recorre un paisaje imponente: también descubres su cielo, su cosmovisión y a las personas que lo habitan, todo complementado con alta gastronomía de origen y el máximo confort”, sostiene.

Así, Hanan Pacha plantea otra manera de hacer turismo en los Andes: sin grandes caminatas ni expediciones extremas, pero con espacio para observar, aprender y detenerse. Una experiencia cada vez más necesaria en un mundo que va a mil por hora. //