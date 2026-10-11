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Resumen

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Un vistazo a la nueva propuesta de astroturismo, que incluye un repaso gastronómico, cerca del nevado Huascarán.
Un vistazo a la nueva propuesta de astroturismo, que incluye un repaso gastronómico, cerca del nevado Huascarán.
/ Alumbra Azul
Por Celeste Pérez

Hay viajes que buscan nuevos destinos y otros que proponen cambiar la manera de mirar los que ya existen. En Carhuaz, Áncash, una nueva experiencia invita al viajero a levantar la vista, descubrir las constelaciones desde la cosmovisión andina y entender que la riqueza de un territorio también puede encontrarse sobre nuestras cabezas. Se trata de Hanan Pacha (‘el mundo de arriba’, traducido del quechua al español), una propuesta de “g-astroturismo” desarrollada por Wayarumi Hotel (@wayarumi) junto a la asociación peruana Alumbra Azul (@alumbraazul).

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