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Resumen

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Diego Cruchaga Ponce de León interpreta a Cara de Ángel, el adolescente sensible que busca entenderse en “Los inocentes”.
Diego Cruchaga Ponce de León interpreta a Cara de Ángel, el adolescente sensible que busca entenderse en “Los inocentes”.
Por Oscar García

Decía Alberto Fuguet que “Los inocentes”, de Oswaldo Reynoso, podía leerse a cualquier edad, pero que su poder se multiplicaba cuando el lector tenía los mismos años que sus jovencísimos protagonistas. Leer el debut narrativo del escritor arequipeño, publicado en 1961, podía ser un rito de paso. Además de la belleza obscena de su prosa, sus páginas ofrecían compañía para ciertas dudas de muchos adolescentes creciendo en una sociedad machista. Al final, no era difícil reconocerse en Cara de Ángel, el Príncipe, Carambola, Colorete y el Rosquita, aunque esa collera de olvidados viviera al borde de la delincuencia. La aparición del libro provocó un escándalo. Una parte de la prensa lo tildó de indecente, mientras que José María Arguedas lo apoyó, en una encendida defensa publicada en El Comercio en su lanzamiento. Más de seis décadas después, aquel libro que tantos quisieron descalificar sigue ganando lectores.

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