La película británica “Realmente amor” (Love Actually, 2003), escrita y dirigida por Richard Curtis, se reestrenará en cines de Perú este 10 de diciembre en una versión remasterizada en 4K y subtitulada al español, según informó la distribuidora Cinetopia Perú mediante un comunicado oficial.

El largometraje tiene una duración de 129 minutos y presenta una historia coral ambientada en Londres durante las semanas previas a las fiestas navideñas, en la que diversos personajes enfrentan romances inesperados, vínculos familiares y segundas oportunidades.

Entre las tramas principales destacan la de un primer ministro británico enamorado de una asistente en la residencia de 10 Downing Street, la de un escritor que busca comunicarse pese a las barreras del idioma y la de un hombre viudo que orienta a su hijastro en su primera experiencia sentimental.

El reparto de la cinta incluye a actores británicos como Hugh Grant, Liam Neeson, Keira Knightley, Emma Thompson, Alan Rickman, Andrew Lincoln, Rowan Atkinson, Chiwetel Ejiofor, Thomas Brodie-Sangster y Bill Nighy.

La distribuidora señaló que este reestreno busca reunir en las salas tanto al público que sigue la cinta de forma habitual durante las fiestas de fin de año como a los espectadores más jóvenes que aún no la han visto en pantalla grande.