Stephanie Cayo y Alejandro Sanz siguen demostrando que su relación marcha por buen camino. Recientemente, la pareja ha demostrado su complicidad con un romántico intercambio de mensajes en sus redes sociales. El cantante español respondió a la dedicatoria de la actriz peruana y expresó su agradecimiento por tenerla a su lado.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Stephanie Cayo compartió fotografías y videos de distintas experiencias junto a su pareja. Esta publicación no solo fue comentada por sus fans, sino también por el cantante español, quien respondió de forma romántica.

“No creas que no me doy cuenta de la manera tan bella que tienes de acompañarme en los momentos fáciles y en los no tanto. Es por eso que agradezco que la vida nos haya puesto a uno en el camino del otro. Gracias amor mío. Vamos por todo”, escribió el intérprete en respuesta a la publicación de su pareja.

Alejandro Sanz responde con romántico mensaje dedicatoria de Stephanie Cayo. (Foto: Instagram / @alejandrosanz -@unlunar)

La publicación de Stephanie Cayo

Stephanie Cayo utilizó sus redes sociales para celebrar la etapa final de la gira internacional de Sanz. La actriz compartió fotografías y videos junto al cantante, acompañados de una reflexión sobre lo que significa acompañar a una persona cuya vida profesional transcurre entre escenarios, viajes y presentaciones musicales.

“Poco se habla de acompañar a quien vive en un escenario. De sostener esos momentos, de cuidar ese espacio tan suyo entre la última canción y la vuelta a casa”, escribió al inicio de su publicación.

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“Hay mucha magia en lo que haces. En lo que eres. A veces trato de describirte y no soy capaz. Y mira que te miro”, agregó Cayo, destacando la admiración que siente por el trabajo y la personalidad del cantante español.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz se lucieron durante la presentación de “El alma al aire”, musical inspirado en cuatro canciones del artista español. (Foto: Instagram / @elalmaalairemusical)

La actriz cerró su dedicatoria con una reflexión sobre el significado de compartir una relación y permitir que cada persona conserve sus propios proyectos y aspiraciones. “Quizás el amor sea eso, acompañarnos. Darnos el espacio para que cada uno sea todo lo feliz que es capaz de ser”, expresó.